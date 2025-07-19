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Обязан быть монахом, но… Как выглядит вероятная жена путинского патриарха Кирилла (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Главу РПЦ называли "примерным семьянином" Новость обновлена 19 июля 2025, 20:49
Главу РПЦ называли "примерным семьянином". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

78-летний Гундяев может даже иметь детей

Как ранее выяснилось, в молодости путинская марионетка патриарх Кирилл, которого в миру зовут Владимиром Гундяевым, был агентом КГБ. Не удивительно, что сегодня глава РПЦ выступает за кровопролитную войну и убийства мирных украинцев. Впрочем, удивить может семейное положение человека, принявшего монашеский обет.

По официальной информации росСМИ, у патриарха нет супруги и детей. Однако некоторые независимые журналисты и блогеры прямо называют законной женой Гундяева некую Лидию Леонову.

Как выглядит вероятная жена Гундяева: что известно

Весной 2010 года из-за ремонта в квартире экс-министра РФ Юрия Шевченко в московском "Доме на набережной" была загрязнена квартира сверху, которая принадлежала патриарху Кириллу. Иск о компенсации ущерба (почти 1600 книг и мебели) подала Лидия Михайловна Леонова, представившаяся родственницей священника (она была прописана в квартире Гундяева).

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"Пыльное дело" Гундяева была в топах новостей в России в 2012 году

Суд присудил Шевченко по "пыльному делу" выплату 19,7 млн рублей (более 10 млн грн). Кирилл в деле напрямую не участвовал, а лишь та самая Леонова, которую Гундяев позже назвал свой "троюродной сестрой". Скандал вызвал резонанс: в 2012 году СМИ и общественность усомнились в законности иска, размере компенсации и самом факте владения дорогой недвижимостью, что шло вразрез с монашеским обетом путинского патриарха.

Лидия Леонова жена гундяева
Лидия Леонова - вероятная супруга путинского патриарха

Существует неофициальная версия, согласно которой женой главы РПЦ и является та самая Лидия Леонова. Эта информация появилась после публикации материала в немецком журнале "Штерн" в 1993-1994 годах, где Гундяева назвали "примерным семьянином". В статье упоминалась женщина по имени Лидия Леонова, которая с начала его церковного пути неизменно сопровождала его. Также сообщалось как минимум об одном ребенке.

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Фото из журнала

"Эта госпожа Леонова является дочерью некоего чиновника из Ленинградского обкома партии. С ней будущий патриарх познакомился еще в начале 70-х годов, когда он был студентом Ленинградской духовной академии. И вот якобы с тех самых пор она везде его сопровождает — и в Смоленске жила, и теперь в Москве", — писали журналисты в 2012 году. РПЦ эту информацию отрицает, но подтверждает, что Леонова — "монахиня в миру", которая посвятила всю свою жизнь служению Богу.

Отметим, что "монах" патриарх Кирилл живет не бедно. Ранее сообщалось, как Гундяев "засветил" недешевые часы Apple на своей руке.

Теги:
#РПЦ #Семья #Патриарх Кирилл #Владимир Путин #Владимир Гундяев