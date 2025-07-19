Повинен бути ченцем, але… Як виглядає ймовірна дружина путінського патріарха Кирила (фото)

78-річний Гундяєв може навіть мати дітей

Як раніше з’ясувалося, у молодості путінська маріонетка патріарх Кирило, якого у миру звуть Володимиром Гундяєвим, був агентом КДБ. Не дивно, що сьогодні голова РПЦ виступає за кровопролитну війну та вбивства мирних українців. Втім, здивувати може сімейний стан людини, яка прийняла чернечу обітницю.

За офіційною інформацією росЗМІ, патріарх не має дружини та дітей. Проте деякі незалежні журналісти та блогери прямо називають законною дружиною Гундяєва таку собі Лідію Леонову.

Як виглядає ймовірна дружина Гундяєва: що відомо

Навесні 2010 року через ремонт у квартирі ексміністра РФ Юрія Шевченка в московському "Будинку на набережній" було забруднено квартиру зверху, яка належала патріарху Кирилу. Позов про компенсацію збитків (майже 1600 книг та меблів) подала Лідія Михайлівна Леонова, яка представилася родичкою священника (вона була прописана у квартирі Гундяєва).

"Пилова справа" Гундяєва була в топах новин у Росії у 2012 році

Суд присудив Шевченку за "пиловою справою" виплату 19,7 млн рублів (понад 10 млн грн). Кирило у справі безпосередньо не брав участі, а лише та сама Леонова, яку Гундяєв пізніше назвав своєю "троюрідною сестрою". Скандал викликав резонанс: у 2012 році ЗМІ та громадськість засумнівалися в законності позову, розмірі компенсації та самому факті володіння дорогою нерухомістю, що йшло врозріз із чернечою обітницею путінського патріарха.

Лідія Леонова — імовірна дружина путінського патріарха

Існує неофіційна версія, згідно з якою дружиною голови РПЦ і є та сама Лідія Леонова. Ця інформація з’явилася після публікації матеріалу у німецькому журналі "Штерн" у 1993-1994 роках, де Гундяєва назвали "зразковим сім’янином". У статті згадувалась жінка на ім’я Лідія Леонова, яка з початку його церковного шляху незмінно супроводжувала його. Також повідомлялося як мінімум про одну дитину.

Фото з журналу

"Ця пані Леонова є дочкою якогось чиновника з Ленінградського обкому партії. З нею майбутній патріарх познайомився ще на початку 70-х років, коли він був студентом Ленінградської духовної академії. І ось нібито відтоді вона скрізь його супроводжує — і в Смоленську жила, і тепер в Москві", — писали журналісти у 2012 році. РПЦ цю інформацію заперечує, але підтверджує, що Леонова — "монахиня у миру", яка присвятила все своє життя служінню Богу.

Зазначимо, що "монах" патріарх Кирило живе не бідно. Раніше повідомлялося, як Гундяєв "засвітив" недешевий годинник Apple на своїй руці.