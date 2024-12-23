Кирилл Гундяев в молодости был агентом КГБ и работал в Швейцарии

Российский патриарх Кирилл, которого в миру зовут Владимир Михайлович Гундяев в молодости был агентом КГБ и работал в Швейцарии. Среди его обязанностей было встречаться со множеством людей, расспрашивать их о чем-то, заводить с ними дружбу. В частности, в поле зрения Гундяева были представители русскоязычной диаспоры, находившейся в изгнании в том числе в Швейцарии.

"Телеграф" расскажет, что известно о шпионском прошлом патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл — что известно о его шпионской карьере

Патриарх Кирилл, которому сейчас 78 лет, руководит Русской православной церковью (РПЦ) с 2009 года. Однако задолго до этого, в 1971 году он был назначен представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. На тот момент ему было 24 года и он до 1974 года жил в Швейцарии.

В расследовании немецкого издания Sonntags Zeitung говорится, что среди обязанностей молодого священника в Женеве было собирать информацию о членах Всемирного Совета Церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу. Также он заводил дружбу с российской диаспорой, которая имела антикоммунистические настроения, и выведывал у них информацию, которая могла быть полезной для секретной службы КДБ.

Швейцарская федеральная полиция также создала дело о "российском священнике". Там ​​подтверждают, что "монсеньор Кирилл", как он назван в картотеке, принадлежал к КГБ. Из журналистских расследований также известно, что Гундяев работал в КГБ под псевдонимом "Михайлов".

К слову, сам патриарх Кирилл не раз подчеркивал, что испытывает к Швейцарии "особые чувства" и что у него там "много друзей". Известно, что в молодости Гундяев жил на съемной квартире и быв предстоятелем маленькой церкви Рождества Пресвятой Богородицы РПЦ МП в районе Шен-Бужери. Теперь же, как оказалось, в этой маленькой церквушке заправляет племянник патриарха Кирилла — Михаил Гундяев. И он, как выяснилось из журналистских расследований Tages-Anzeiger, живет не в арендованной квартире, а в расположенной рядом с церковью вилле. Этот особняк в 1987 году "с благословения и при помощи советского режима" купила РПЦ.

Конечно же путинский патриарх Кирилл, который долгие годы поддерживает захватческую политику Кремля, отрицает свою работу на КГБ в Швейцарии. Также эту информацию опровергает его племянник Михаил Гундяев, который живет на вилле в Шен-Бужери. Хотя и отмечает, что в то время его дядя был под строгим контролем со стороны советской спецслужбы.

Гундяев и Путин. Фото: Getty Images

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