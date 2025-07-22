Зелень с огорода может быть опасной. Не ешьте ее, пока не сделаете это

Четыре простых шага уберегут от проблем

Зелень, что растет на каждом огороде, очень полезный продукт. Петрушка, укроп, руккола, зеленый лук — богаты витаминами, минералами и клетчаткой, однако в одном случае они могут доставить неприятности.

Дело в том, что зелень с собственного огорода, приобретенную в супермаркете, или у бабушки на рынке, нужно правильно мыть. Плохо вымытая зелень может содержать не только песок и землю, но и остатки пестицидов и удобрений, а также яйца гельминтов. В большинстве случаев, мы едим зелень без тепловой обработки, поэтому правильное мытье чрезвычайно важно.

Чем грозит употребление плохо вымытой зелени:

Пищевые отравления

Желудочно-кишечные расстройства

Инфекционные заболевания

Паразитарные инвазии

Зелень – настоящая витаминная "бомба"

Как правильно мыть зелень

1. Удаление поврежденных и грубых частей. Сначала нужно тщательно перебрать ее, удалив поврежденные, пожелтевшие или увядшие листики. При необходимости – отрезать грубые стебли.

2. Замачивание. Положить зелень в большую миску и залить холодной водой. Оставить на 10 минут – это помогает удалить пыль, песок, насекомых. Если зелень очень грязная, замените воду 2–3 раза, пока она не станет чистой.

3. Мытье. После этого зелень нужно тщательно промыть под струей проточной холодной воды. Если моете нежные листья салата, напор воды должен быть небольшим, чтобы не повредить его.

4 Сушка. После мытья с зелени нужно удалить лишнюю влагу. Для этого ее необходимо разложить на чистое полотенце или бумажную салфетку.

После мытья и просушки зелень следует обернуть бумажным полотенцем и положить в герметичный контейнер или пакет с отверстиями. Так она может храниться в холодильнике свежей до 5–7 дней.

Раньше "Телеграф" рассказывал, почему нельзя есть зелень прямо на огороде, сорвав веточку укропа или петрушки. До вас ею могли лакомиться улитки.