Юлия, Оксана и не только. Какие украинские женские имена – настоящий квест для немцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Среди них есть очень распространенные
С некоторыми украинскими именами тяжело в Польше, потому что они имеют совсем другие значения. А произнести некоторые женские украинские имена – нелегкая задача для немцев.
"Телеграф" рассказывает, какие имена украинок очень трудны для произношения в немецком языке. Дело в том, что в нем нет мягких согласных, а звуки "ї", "є", "ю", "я" звучат совсем иначе, чем в украинском. Звук "г" в украинском звучит как мягкое "ґ", а в немецком — как "х" или "г". Кроме того, немецкая орфография предусматривает другие правила ударения и интонации.
Немцам трудно произнести эти украинские женские имена
- Людмила – мягкая "л" в начале, плюс сложное сочетание звуков
- Зоряна — звук "я" после согласной, которого в немецком нет
- Оксана — несвойственное для немцев сочетание "кс"
- Ярослава — звук "я" в начале слова
- Галина — звук "г", который украинцы произносят как "г" или мягкое "ґ", а немцы — как h
- Юлия — мягкая "л" и "ю" в начале слова
- Татьяна — мягкая "т "
- Кристина — звук "х" немцы заменяют на "к" или пропускают
Самые легкие для немцев украинские женские имена
Самые легкие для немцев обычно Анна, Вера, Нина – здесь звуки более похожи на немецкие. Также им легче даются имеющие аналоги в немецком (например, Виктория – Victoria). Легче немцам произносить имена без мягких согласных или "ї", "є", "ю", "я" в середине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мужские украинские имена заставят американца сломать язык. Большинство из них у нас очень популярны.