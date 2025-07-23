"Полезные" продукты, которые вредят: не ходите в супермаркет, пока не узнаете это

Некоторые из них только маскируются под "здоровые"

Продукты в Украине можно купить на любой вкус и кошелек, не все они полезны, некоторые несут угрозы. А есть и такие, которые считают полезными, но на самом деле они не являются таковыми.

"Телеграф" рассказывает, какие продукты считаются полезным выбором, однако это не так. Их часто выбирают те, кто следит за здоровьем, не осознавая минусов.

Фруктовые соки — даже на 100% натуральные соки содержат много сахара и лишены клетчатки, которая есть в целых фруктах. Их потребление может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови.

Мюсли и гранола — считаются полезным завтраком, однако часто производители добавляют в них много сахара или сиропа. Это повышает калорийность и приводит к избыточному потреблению сахара.

Диетические газированные напитки "0 сахара" – сладость в них достигается искусственными подсластителями. Они могут оказывать негативное влияние на кишечную микрофлору.

Обезжиренные йогурты – для улучшения вкуса после обезжиривания в них часто добавляют сахар или искусственные наполнители. Это может делать такие йогурты менее полезными, чем обычные.

Энергетические батончики – многие из них содержат столько же сахара и калорий, сколько обычные сладости. Однако их широко рекламируют, как здоровую альтернативу конфетам и батончикам.

Растительное молоко – чтобы сделать продукт более вкусным, в него могут добавлять много сахара. Также растительное молоко может содержать стабилизаторы.

Чтобы избежать потребления продуктов, которые только маскируются под здоровые, нужно внимательно изучать состав. Лучше выбирать менее обработанные продукты с минимальным количеством добавок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую сгущенку лучше не покупать. Чтобы удешевить производство, в нее могут добавлять растительные жиры, химические ароматизаторы, стабилизаторы и чрезмерное количество сахара.