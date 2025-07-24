Никогда не покупайте этот чай – получите химию вместо полезного напитка

С чашкой ароматного напитка вы можете проглотить миллионы частиц микропластика

Чай в пакетиках – не лучший выбор для здоровья. Этот удобный формат, которым каждый день пользуется большинство украинцев, может нанести вред.

"Телеграф" рассказывает, почему от пакетированного чая лучше отказаться, хотя это очень удобно. Проблема как в качестве чая, так и в пакетиках.

Пакетики содержат чай самого низкого качества

Дело в том, что в пакетики обычно фасуют чай самого низкого сорта. Часто это — крошка, "пыль" чайного листа. Кроме того, иногда в него добавляют химические примеси, которые обеспечивают сильную и быструю заварку и окраску даже в холодной воде. Чтобы улучшить вкус низкокачественного чая, в пакетированный напиток во многих случаях добавляют искусственные ароматизаторы.

Чайные пакетики пропитывают синтетическими смолами, вы глотаете микропластик

Если вы заварили чай в пакетике, ваш напиток содержит миллионы частиц микропластика, попадающего в ваш организм. Большинство пакетиков сделано из фильтровальной бумаги (реже – из нейлона). Ее делают из целлюлозы и хлопка. Однако чтобы пакетик не рвался под действием горячей воды, его пропитывают специальными синтетическими смолами, растворенными в спирте или ацетоне.

Пакетированный чай лучше вычеркнуть из своего рациона

Чем опасен микропластик

Попадая в организм, он может оставаться там надолго, создавая опасность для здоровья. Микроскопические частицы способны повреждать органы и высвобождать токсины. Они оказывают негативное влияние на организм — могут изменять гормональный фон, снижать репродуктивную функцию и даже повышать риск онкологических заболеваний.

Как проверить качество чая в пакетиках

Есть определенные признаки, указывающие на то, что в пакетиках есть красители. Положите пакетик с чаем в стакан холодной воды – если она быстро окрашивается, в составе есть значительное количество красителя, рассказал чайный эксперт Антон Назаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "полезных" продуктах, которые вредят. Их часто выбирают те, кто следит за здоровьем, не осознавая минусов.