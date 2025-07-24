Никогда не покупайте этот чай – получите химию вместо полезного напитка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С чашкой ароматного напитка вы можете проглотить миллионы частиц микропластика
Чай в пакетиках – не лучший выбор для здоровья. Этот удобный формат, которым каждый день пользуется большинство украинцев, может нанести вред.
"Телеграф" рассказывает, почему от пакетированного чая лучше отказаться, хотя это очень удобно. Проблема как в качестве чая, так и в пакетиках.
Пакетики содержат чай самого низкого качества
Дело в том, что в пакетики обычно фасуют чай самого низкого сорта. Часто это — крошка, "пыль" чайного листа. Кроме того, иногда в него добавляют химические примеси, которые обеспечивают сильную и быструю заварку и окраску даже в холодной воде. Чтобы улучшить вкус низкокачественного чая, в пакетированный напиток во многих случаях добавляют искусственные ароматизаторы.
Чайные пакетики пропитывают синтетическими смолами, вы глотаете микропластик
Если вы заварили чай в пакетике, ваш напиток содержит миллионы частиц микропластика, попадающего в ваш организм. Большинство пакетиков сделано из фильтровальной бумаги (реже – из нейлона). Ее делают из целлюлозы и хлопка. Однако чтобы пакетик не рвался под действием горячей воды, его пропитывают специальными синтетическими смолами, растворенными в спирте или ацетоне.
Чем опасен микропластик
Попадая в организм, он может оставаться там надолго, создавая опасность для здоровья. Микроскопические частицы способны повреждать органы и высвобождать токсины. Они оказывают негативное влияние на организм — могут изменять гормональный фон, снижать репродуктивную функцию и даже повышать риск онкологических заболеваний.
Как проверить качество чая в пакетиках
Есть определенные признаки, указывающие на то, что в пакетиках есть красители. Положите пакетик с чаем в стакан холодной воды – если она быстро окрашивается, в составе есть значительное количество красителя, рассказал чайный эксперт Антон Назаренко.
Ранее "Телеграф" рассказывал о "полезных" продуктах, которые вредят. Их часто выбирают те, кто следит за здоровьем, не осознавая минусов.