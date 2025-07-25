Чтобы не испугать удачу. Какую мебель лучше не покупать или выбросить уже сейчас

Кое-что из этого можно просто переставить или переделать, чтобы не привлекать невзгоды

По народным приметам, мебель может влиять на атмосферу дома. Сломанная мебель, пустые вазы, неудобные детали интерьера – все это может блокировать положительную энергию и "открывать двери" для хаоса.

От какой мебели лучше избавиться прямо сейчас, чтобы она не успела принести в дом беду, поделился Ukr.Media. Среди них будут кровать, столы и стулья.

Что лучше не хранить дома

Сломанные стулья или табуретки — считается, что такие вещи нарушают энергетическую поддержку, которой и так может не хватать. Даже если они вам дороги, трещины в ножках символизируют нестабильность в жизни. Лучше починить или избавиться от таких предметов;

— считается, что такие вещи нарушают энергетическую поддержку, которой и так может не хватать. Даже если они вам дороги, трещины в ножках символизируют нестабильность в жизни. Лучше починить или избавиться от таких предметов; Кровать без изголовья — согласно поверьям, изголовье выполняет роль щита, что оберегает человека от неурядиц во время сна. Без него утра могут начинаться с проблем. Если нет возможности сменить кровать, над ней можно повесить плотный балдахин или картину с горами – символом силы и опоры;

— согласно поверьям, изголовье выполняет роль щита, что оберегает человека от неурядиц во время сна. Без него утра могут начинаться с проблем. Если нет возможности сменить кровать, над ней можно повесить или – символом силы и опоры; Острые углы на столах и полках могут направлять негативную энергию на жителей дома, что будет провоцировать напряжение, конфликты и неудачу. Чтобы "смягчить" это влияние, накройте углы скатертями с круглыми узорами или разместите там растения с круглыми листьями , например, денежное дерево;

могут направлять негативную энергию на жителей дома, что будет провоцировать напряжение, конфликты и неудачу. Чтобы "смягчить" это влияние, или , например, денежное дерево; Кресло-качель в центре комнаты создают атмосферу беспокойства. Постоянная качка в центре пространства ассоциируется с неуверенностью. Лучше поставить его в укромном уголке, желательно у окна;

создают атмосферу беспокойства. Постоянная качка в центре пространства ассоциируется с неуверенностью. Лучше поставить его в укромном уголке, желательно у окна; Пустые вазы на столе – символ пустоты в делах и отношениях. Чтобы не притягивать беду, наполните их хотя бы сухими цветами или декоративными ветвями.

Какую мебель лучше не хранить дома

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой декор лучше отдать или выбросить, чтобы дома не поселились одиночество и нищета.