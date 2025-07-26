Высокая блондинка: как выглядит жена главкома ВСУ Сырского и что о ней известно (фото)

Женщина находится в тени мужа-генерала

В субботу, 26 июля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский празднует свой день рождения — ему исполняется 60 лет. Военный, родители которого живут в России, — человек семейный.

Александр Сырский находится в браке с Тамарой Харченко. "Телеграф" рассказывает, что известно о супруге украинского главкома и как она выглядит.

Тамара Харченко — что о ней известно

Супруга Сырского родилась 19 мая 1972 года, сейчас ей 53 года (знак Зодиака — Телец). Полное имя женщины — Тамара Ивановна Харченко. Известно, что она на долгое время жила в Конотопе Сумской области.

Тамара Харченко в юности

С 1987 по 1991 год Тамара получала образование в Харьковском электротехническом техникуме, после чего поступила в Харьковский национальный университет радиоэлектроники, который окончила в 1995 году.

Женщина предпочитает не привлекать к себе внимания и не ведет публичную жизнь — ее профили в соцсетях отсутствуют. На редких доступных снимках она предстает как блондинка высокого роста со стройной фигурой.

Согласно декларации за март 2021 года, жена Александра Сырского занимала должность главного государственного инспектора категории "В" в Государственной таможенной службе Украины.

Выписка из декларации, поданной в 2021 году. Фото: public.nazk.gov.ua

С 2013 года Харченко является владелицей дачного дома площадью около 153 м² в селе Шамраевка (Киевская область) и рядом земельных участков. С 2019 года — совладелица четверти квартиры в Киеве площадью примерно 100-105.6 м².

Есть ли у супругов дети?

У пары двое сыновей — Александр и Антон, но оба они от первого брака Сырского. По данным из открытых источников, младшему Александру сейчас 6 лет. Старший сын уже взрослый и проживает он в Австралии.

Напомним, что недавно был бой украинского боксера Александра Усика, главной опорой которого есть его жена Катерина. Ранее "Телеграф" писал о самых горячих образах жены Усика, которые перехватывают дух.