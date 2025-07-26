Висока блондинка: як виглядає дружина головкома ЗСУ Сирського і що про неї відомо (фото)

Жінка знаходиться у тіні чоловіка-генерала

У суботу, 26 липня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський святкує свій день народження – йому виповнюється 60 років. Військовий, батьки якого живуть у Росії, — людина сімейна.

Олександр Сирський перебуває у шлюбі з Тамарою Харченко. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину українського головкома і як вона виглядає.

Тамара Харченко — що про неї відомо

Дружина Сирського народилася 19 травня 1972 року, зараз їй 53 роки (знак Зодіаку — Телець). Повне ім’я жінки – Тамара Іванівна Харченко. Відомо, що вона тривалий час жила у Конотопі Сумської області.

Тамара Харченко в юності

З 1987 по 1991 рік Тамара здобувала освіту в Харківському електротехнічному технікумі, після чого вступила до Харківського національного університету радіоелектроніки, який закінчила у 1995 році.

Жінка воліє не привертати до себе уваги та не веде публічного життя — її профілі в соцмережах відсутні. На рідкісних доступних знімках вона постає як блондинка високого зросту зі стрункою фігурою.

Згідно з декларацією за березень 2021 року, дружина Олександра Сирського обіймала посаду головного державного інспектора категорії "В" у Державній митній службі України.

Витяг з декларації, поданої у 2021 році. Фото: public.nazk.gov.ua

З 2013 року Харченко є власницею дачного будинку площею близько 153 м² у селі Шамраївка (Київська область) та рядом земельних ділянок. З 2019 року – співвласник чверті квартири у Києві площею приблизно 100-105.6 м².

Чи є у подружжя діти?

У пари двоє синів — Олександр та Антон, але обидва вони від першого шлюбу Сирського. За даними відкритих джерел, молодшому Олександру зараз 6 років. Старший син уже дорослий і мешкає він в Австралії.

Нагадаємо, що нещодавно був бій українського боксера Олександра Усика, головною опорою якого є його дружина Катерина. Раніше "Телеграф" писав про найгарячіші образи дружини Усика, які перехоплюють дух.