Главком Сырскому — 60. Как живут в России его родители и брат (фото)

Главком последний раз был в РФ в 2000 году

Александр Сырский, главком ВСУ, 26 июля отмечает юбилей – ему исполняется 60 лет. Он участвовал в защите Украины от российской агрессии с 2014 года, а также командовал битвами за Киев и Бахмут, участвовал в Слобожанском контрнаступлении.

Однако, по иронии судьбы, родители и младший брат человека, командующего украинской армией, живут в России. В последний раз, по словам людей из его близкого окружения, Сырский ездил в РФ в 2000 году на похороны бабушки.

"Телеграф" рассказывает, где живут родители главнокомандующего ВСУ и что о них известно. Родители главкома — Станислав и Людмила Сырские, а также его родной брат Олег, проживают в городе Владимир, менее чем в 200 км от Москвы.

Станислав Сырский был профессиональным военным в советской армии. В 1970-х его перевели служить из России в Украину, семья переехала. После распада СССР родители вернулись в Россию, в то время как Александр остался в Украине и строил здесь свою военную карьеру.

Отцу Сырского 85 лет, матери 83, они на пенсии и большую часть времени проводят на даче. По данным росСМИ, Людмила Сырская поет в вокальной группе учителей-ветеранов.

Семья Сырского живет в обычном панельном доме, построенном во времена Советского Союза. Брат главкома работает телохранителем в супермаркете. Соседи отзываются о них положительно.

Дом, где живут Сырские

Известно, что до начала полномасштабного вторжения России родители главкома активно вели соцсети и делали "патриотические посты". Людмила Сырская подписана на паблик под названием "Я люблю тебя, Россия". Семья участвовала в акциях "Бессмертного полка", они "гордятся своим прошлым".

Родители Сырского на демонстрации "Бессмертный полк"

Брат Сырского, Олег, тоже является патриотом страны-агрессора. Он размещал фотографии, на которых признавался в любви к РФ.

Публикация в соцсетях брата Сырского

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Сырский в интервью The Washington Post, которое дал накануне юбилея. Главком говорил о ПВО, обратился к Трампу, рассказал о Курской операции и своих достижениях в спорте.