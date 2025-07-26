Этот популярный продукт с рынка может быть опасен: как распознать подделку

Такие ситуации не единичны

Если вы заметили кофе на базарном прилавке, который значительно дешевле аналогичного в супермаркете, скорее всего это фальсификат. Цена может показаться привлекательной, но риск купить поддельный продукт слишком велик.

Почти весь кофе попадает в Украину из-за европейских поставщиков из Германии, Италии, Польши и других стран ЕС. Такая схема импорта формирует определенный ценовой коридор на рынке.

В крупных торговых сетях контроль качества продукции значительно более жесткий по сравнению с базарами. Супермаркеты проверяют сертификаты, отслеживают происхождение товара и сотрудничают только с официальными дистрибьюторами. На рынках такая система контроля зачастую отсутствует. Поэтому условия для реализации фальсифицированных товаров здесь очень благоприятны.

Поддельный кофе может содержать примеси, вредящие здоровью. Вместо настоящих кофейных зерен недобросовестные продавцы добавляют цикорий, солод, мальтодекстрин или даже более опасные вещества. Такая смесь имеет кофейный аромат и цвет, но не придает энергии и не обладает вкусовыми качествами натурального продукта.

Как еще заподозрить поддельный кофе

БЭБ разоблачили цех с поддельным кофе

Проверяйте название бренда на упаковке – мошенники часто меняют одну букву в известной торговой марке. Кроме того, смотрите на поставщика товара — у настоящего кофе есть официальный импортер из Европы. Если на этикетке указана сомнительная фирма или вообще нет информации о поставщике, это признак фальсификата. Подделки часто имеют нечеткий текст, некачественные цвета или ошибки в написании. Обратите внимание на срок годности и штрих-код – они должны быть четкими и читабельными.

Например, в январе сотрудники БЭБ на Киевщине разоблачили целый цех, который производил кофе известных марок. Сумма фальсификата составила 20 млн. грн.

Напомним, "Телеграф" писал, какие продукты считаются полезными, но действительно вредят.