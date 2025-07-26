60-летний генерал большую часть жизни прожил в Украине

В эту субботу украинскому генералу Александру Сырскому, который в феврале 2024 года был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины, отмечает 60-летний юбилей. В честь праздника "Телеграф" расскажет, каким был в молодые годы военачальник.

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года в российском селе Новинки, Владимирская область. В ранние годы он переехал с семьей в Украину, когда его отец военный был переведен на службу в Харьковскую область. Окончил школу Александр в Харькове.

В 1982 году Сырский поступил в одно из самых известных военных училищ СССР — Московское высшее общевойсковое командное училище, а окончил его в 1986 году в звании лейтенанта.

Сырский во время учебы в Москве

Российский депутат Андрей Луговой, который был якобы знаком с будущим главкомом ВСУ, назвал его пропагандистским росСМИ усидчивым и исполнительным: "Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность. Мы вместе участвовали в караулах, питались в одной столовой".

Сырский участвовал в параде на Красной площади в 1986 году

После окончания училища военный был направлен командиром мотострелкового взвода 426-го полка в Лубны, Полтавской области. После распада СССР в 1991 году он принял украинское гражданство и продолжил службу в ВС Украины.

Александр Сырский в мирное время

Сырский прошел путь от командира взвода до высоких должностей в штабе и крупных подразделениях натовского образца. Сегодня он — главнокомандующий ВСУ, который борется с российской оккупационной армией.