60-річний генерал більшу частину життя прожив в Україні

Цієї суботи українському генералу Олександру Сирському, який у лютому 2024 року був призначений головнокомандувачем Збройних сил України, відзначає 60-річний ювілей. На честь свята "Телеграф" розповість, яким був молоді роки воєначальник.

Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року в російському селі Новинки, Владимирська область. У ранні роки він переїхав із сім’єю до України, коли його батько військовий був переведений на службу до Харківської області. Закінчив школу Олександр у Харкові.

У 1982 році Сирський вступив до одного з найвідоміших військових училищ СРСР — Московське вище загальновійськове командне училище, а закінчив його в 1986 році у званні лейтенанта.

Сирський під час навчання у Москві (сліва)

Російський депутат Андрій Луговий, який був нібито знайомий з майбутнім головкомом ЗСУ, назвав його пропагандистським росЗМІ посидючим і виконавчим: "Він ніколи не був товариським, не привертав уваги, намагався не виділятися. Прихованість і посидючість і беззаперечна старанність. Ми разом брали участь у караулах, харчувалися в одній їдальні".

Сирський брав участь у параді на Червоній площі у 1986 році

Після закінчення училища військовий був направлений командиром мотострілецького взводу 426-го полку в Лубни, Полтавської області. Після розпаду СРСР 1991 року він прийняв українське громадянство та продовжив службу у ЗС України.

Олександр Сирський у мирний час

Сирський пройшов шлях від командира взводу до високих посад у штабі та великих підрозділах натовського зразка. Сьогодні він — головнокомандувач ЗСУ, який бореться із російською окупаційною армією.