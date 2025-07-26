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Як виглядав у молодості головнокомандувач ЗСУ Сирський (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Олександр Сирський родом із Росії Новина оновлена 26 липня 2025, 10:38
Олександр Сирський родом із Росії. Фото Телеграф, Getty Images

60-річний генерал більшу частину життя прожив в Україні

Цієї суботи українському генералу Олександру Сирському, який у лютому 2024 року був призначений головнокомандувачем Збройних сил України, відзначає 60-річний ювілей. На честь свята "Телеграф" розповість, яким був молоді роки воєначальник.

Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року в російському селі Новинки, Владимирська область. У ранні роки він переїхав із сім’єю до України, коли його батько військовий був переведений на службу до Харківської області. Закінчив школу Олександр у Харкові.

У 1982 році Сирський вступив до одного з найвідоміших військових училищ СРСР — Московське вище загальновійськове командне училище, а закінчив його в 1986 році у званні лейтенанта.

Сирський у молодості
Сирський під час навчання у Москві (сліва)

Російський депутат Андрій Луговий, який був нібито знайомий з майбутнім головкомом ЗСУ, назвав його пропагандистським росЗМІ посидючим і виконавчим: "Він ніколи не був товариським, не привертав уваги, намагався не виділятися. Прихованість і посидючість і беззаперечна старанність. Ми разом брали участь у караулах, харчувалися в одній їдальні".

сирський Олександр у молодості
Сирський брав участь у параді на Червоній площі у 1986 році

Після закінчення училища військовий був направлений командиром мотострілецького взводу 426-го полку в Лубни, Полтавської області. Після розпаду СРСР 1991 року він прийняв українське громадянство та продовжив службу у ЗС України.

сирський Олександр у молодості
Олександр Сирський у мирний час
сирський олександр
олександр сирський головком зсу
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський пройшов шлях від командира взводу до високих посад у штабі та великих підрозділах натовського зразка. Сьогодні він — головнокомандувач ЗСУ, який бореться із російською окупаційною армією.

Теги:
#Харків #Молодість #ЗСУ #Олександр Сирський