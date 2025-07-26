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Эти слова 80% украинцев пишут с ошибками. Проверьте себя

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Умение грамотно писать очень важно в наше время Новость обновлена 26 июля 2025, 13:27
Умение грамотно писать очень важно в наше время. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть несколько слов, которые тяжело даются многим

Украинский язык имеет множество интересных слов, использование которых делает общение более колоритным. Однако в настоящее время мы много общаемся текстами – в мессенджерах, соцсетях, имейлах. Грамотность очень важна, а иногда украинцы путаются с правильным написанием некоторых слов.

Филолог Лариса Чемерис в своем Instagram рассказала о словах, в написании которых ошибается 80% украинцев. Личное сообщение или деловое письмо, написанное с ошибками, сразу портит впечатление о том, кто его написал. Поэтому умение писать правильно сегодня – это важная способность, помогающая строить отношения и добиваться целей.

В написании каких слов ошибается большинство украинцев

  • На добраніч — многие пишет вместе "надобраніч"
  • Будь ласка – часто можно встретить "будьласка" или "будь-ласка". Писать нужно отдельно, ведь в этом случае "будь" не частица, а глагол быть — "будьте ласкаві"
  • До вподоби — ошибочно пишут вместе "довподоби"
  • На жаль – также часто можно встретить написание слитно "нажаль". Это легко запомнить через добавление слова: на превеликий жаль
  • Зворотний — некоторые совершают ошибку и пишет "зворотній"
  • Всіх — некоторые путаются с этим простым словом и пишут "всих"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински называть женщину-министра. Ведь сейчас в украинском есть немало феминитивов и многие путаются.

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#Украинский язык #Грамотность