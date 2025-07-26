Эти слова 80% украинцев пишут с ошибками. Проверьте себя

Есть несколько слов, которые тяжело даются многим

Украинский язык имеет множество интересных слов, использование которых делает общение более колоритным. Однако в настоящее время мы много общаемся текстами – в мессенджерах, соцсетях, имейлах. Грамотность очень важна, а иногда украинцы путаются с правильным написанием некоторых слов.

Филолог Лариса Чемерис в своем Instagram рассказала о словах, в написании которых ошибается 80% украинцев. Личное сообщение или деловое письмо, написанное с ошибками, сразу портит впечатление о том, кто его написал. Поэтому умение писать правильно сегодня – это важная способность, помогающая строить отношения и добиваться целей.

В написании каких слов ошибается большинство украинцев

На добраніч — многие пишет вместе "надобраніч"

— многие пишет вместе "надобраніч" Будь ласка – часто можно встретить "будьласка" или "будь-ласка". Писать нужно отдельно, ведь в этом случае "будь" не частица, а глагол быть — "будьте ласкаві"

– часто можно встретить "будьласка" или "будь-ласка". Писать нужно отдельно, ведь в этом случае "будь" не частица, а глагол быть — "будьте ласкаві" До вподоби — ошибочно пишут вместе "довподоби"

— ошибочно пишут вместе "довподоби" На жаль – также часто можно встретить написание слитно "нажаль". Это легко запомнить через добавление слова: на превеликий жаль

– также часто можно встретить написание слитно "нажаль". Это легко запомнить через добавление слова: на превеликий жаль Зворотний — некоторые совершают ошибку и пишет "зворотній"

— некоторые совершают ошибку и пишет "зворотній" Всіх — некоторые путаются с этим простым словом и пишут "всих"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински называть женщину-министра. Ведь сейчас в украинском есть немало феминитивов и многие путаются.