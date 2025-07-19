Анекдоты – это у иностранцев. Как правильно их назвать на украинском
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Слово имеет греческое происхождение
В украинском языке есть немало аналогов для заимствованных слов и русизмов. К примеру, слово "анекдот" имеет по меньшей мере десяток синонимов.
Об этом свидетельствует портал "Словотвір". Заметим, что слово анекдот имеет греческое происхождение. Это короткий сатирический или юмористический, с остроумным окончанием рассказ.
Как на украинском назвать анекдот
- дотеп;
- смішинка;
- побрехенька;
- баляндраси;
- сміховина;
- жартовина;
- байка;
- гумореска;
- усміхайчик;
- жартомик;
- гострожарт;
- кумедка;
- смішка.
В украинском языке есть слово анекдот и его можно употреблять не только в быту. Однако оно заимствовано и для разнообразия речи можно использовать достаточно автентические слова как "дотеп" или "смішка".
Добавим, что анекдот – слово мужского рода, которое может иметь форму множественного и единственного числа. Оно склоняется по всем падежам. Однако в родительном падеже имеет форму — анекдоту та анекдота, в давальном — анекдотові та анекдоту, а в предложном — анекдоті, анекдотові, анекдоту.
Напомним, что только единицы знают, как правильно сказать на украинском "Утро вечера мудренее". Однако высказывание "ранок мудріший за вечір" не правильное.
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