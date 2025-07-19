Анекдоты – это у иностранцев. Как правильно их назвать на украинском

Слово имеет греческое происхождение

В украинском языке есть немало аналогов для заимствованных слов и русизмов. К примеру, слово "анекдот" имеет по меньшей мере десяток синонимов.

Об этом свидетельствует портал "Словотвір". Заметим, что слово анекдот имеет греческое происхождение. Это короткий сатирический или юмористический, с остроумным окончанием рассказ.

Как на украинском назвать анекдот

дотеп;

смішинка;

побрехенька;

баляндраси;

сміховина;

жартовина;

байка;

гумореска;

усміхайчик;

жартомик;

гострожарт;

кумедка;

смішка.

В украинском языке есть слово анекдот и его можно употреблять не только в быту. Однако оно заимствовано и для разнообразия речи можно использовать достаточно автентические слова как "дотеп" или "смішка".

Добавим, что анекдот – слово мужского рода, которое может иметь форму множественного и единственного числа. Оно склоняется по всем падежам. Однако в родительном падеже имеет форму — анекдоту та анекдота, в давальном — анекдотові та анекдоту, а в предложном — анекдоті, анекдотові, анекдоту.

Анекдот спряжения

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