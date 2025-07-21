Никакие не "дєвушка" и "молодий чоловік": как правильно обращаться к незнакомцам на украинском

Украинские аналоги звучат более вежливо

Обратиться к незнакомому человеку без использования привычных остатков прошлого "жіночко", "чоловік", "молодий чоловік", "дєвушка" вполне возможно. Следует прибегнуть к украинским аналогам, которые будут звучать в речи более утонченно и воспитано.

Ведь упомянутые выше обращения обычно ассоциируются с пренебрежением и возможным конфликтом. О языковом этикете в обращение к незнакомцам рассказывает Библиотека Сумского государственного университета на YouTube.

Поэтому в официальном и не официальном разговоре вещатель может использовать слова "пан" и "пані", если нужно обратиться к незнакомому человеку. Также эти слова можно использовать в качестве вежливой формы при разговоре с уже знакомыми людьми. К примеру, "пані Ольга, пані Оксана" или "пане Максим, пане Олег".

Слова "пан/пані" в украинском языке выступают своеобразными аналогами иностранного "миссис" и "мистер".

В еще более официальном варианте можно использовать "громадянин" и "громадянка". А вот обращения "молодий чоловік", "чоловік", "жіночко", "дєвушка" и так далее следует забыть, ведь они звучат пренебрежительно.

Ранее "Телеграф" писал, что современные языковеды советуют избегать активных причастий настоящего времени, вроде, "миючий", "бажаючий", "наступаючий", "гальмуючий", "дезінфікуючий" и т.д. Их считают несвойственными украинскому языку.