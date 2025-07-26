Ці слова 80% українців пишуть з помилками. Перевірте себе

Є кілька слів, які важко даються багатьом

Українська мова має безліч цікавих слів, використання яких робить спілкування більш колоритним. Проте в наш час ми багато спілкуємося текстами – у месенджерах, соцмережах, імейлах. Грамотність дуже важлива, а часом українці плутаються з правильним написанням деяких слів.

Філологиня Лариса Чемерис у своєму Instagram розповіла про слова, в написанні яких помиляється 80% українців. Особисте повідомлення, чи діловий лист, написані з помилками, одразу псують враження про того, хто їх написав. Тому вміння писати правильно сьогодні – це важлива здатність, що допомагає будувати стосунки та досягати цілей.

У написанні яких слів помиляється більшість українців

На добраніч — багато хто пише разом "надобраніч"

— багато хто пише разом "надобраніч" Будь ласка — часто можна зустріти "будьласка" чи "будь ласка". Писати потрібно окремо, адже в цьому випадку "будь" не частка а дієслово бути — "будьте ласкаві"

— часто можна зустріти "будьласка" чи "будь ласка". Писати потрібно окремо, адже в цьому випадку "будь" не частка а дієслово бути — "будьте ласкаві" До вподоби — помилково пишуть разом "довподоби"

— помилково пишуть разом "довподоби" На жаль — також часто можна зустріти написання слитно "нажаль". Це легко запам'ятати через додавання слова: на превеликий жаль

— також часто можна зустріти написання слитно "нажаль". Це легко запам'ятати через додавання слова: на превеликий жаль Зворотний — дехто робить помилку та пише "зворотній"

— дехто робить помилку та пише "зворотній" Всіх — деякі плутаються з цим простим словом та пишуть "всих"

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською називати жінку-міністра. Адже наразі в українській є чимало фемінітивів та багато хто плутається.