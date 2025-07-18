Міністриня или міністерка? Как правильно назвать женщину министра на украинском

Еще есть вариант "пані міністр"

С назначением Юлии Свириденко на должность премьер-министра у многих возник вопрос: как правильно называть женщину министра. Ведь сейчас в украинском есть немало феминитивов.

"Телеграф" разобрался в этом вопросе. Заметим, что сейчас существует несколько вариантов — пані міністр, міністерка, міністриня и просто міністр.

По действующему правописанию в украинском языке следует использовать феминитивы, поэтому говорить просто міністр не очень корректно. Однако в официальных документах это разрешено. По варианту "міністриня" — он создан по аналогу гінекологиня или майстриня. Однако этот вариант не правильный и его не следует употреблять.

Выходит, что женщину министра можно называть — "пані міністр" или "міністерка". Это подтверждают и порталы Верховной Рады, и соответствующие документы. К примеру, на сайте Министерства социальной политики Украины в заголовке употреблено: "Міністерка соцполітики відвідала Рівненську область" або "Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр‑міністеркою", "Віцепрем’єр‑міністерка — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина".

Подробнее о том, что известно о Юлии Свириденко — в материале "Возглавляла производство кормов для диких птиц: что известно о новом премьере Юлии Свириденко".

Напомним, что "пікову даму" переводят на украинский в сети довольно странным образом. Хотя даже в контексте карт правильно будет "пікова дама".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском говорить "Утро вечера мудрее".