Старый диван может принести кучу проблем в дом. Почему его стоит выбросить
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Лучше избавиться от него, если есть возможность
Старый диван, который до сих пор храните дома, может не только создать дискомфорт, но и навлечь неприятности.
По поверьям, старая мебель способна хранить негативную энергетику прошлого, блокировать изменения в жизни и даже влиять на здоровье и финансовую стабильность жителей. Это передает "Телеграф".
Что говорят приметы по поводу старого дивана дома
- Накопление отрицательной энергии. Диван годами впитывает в себя эмоции и переживания – и, по приметам, "отдает" их обратно. Если в доме были ссоры или болезни, мебель "всасывает" их;
- Блокировка жизненных изменений. Устаревшая мебель символизирует застой. По приметам, новые начинания не заходят в пространство, где царит старое;
- Невидимые "жители". Есть верование, что старые диваны могут стать убежищем для энергетических следов или духов, особенно если мебель досталась от посторонних людей;
- Здоровье под угрозой. Старый диван – это очаг пыли, клещей, аллергенов. В народе говорят: "старое — к болезни";
- Денежные трудности. Изношенный диван – символ бедности. Если он годами "живет" в вашем доме, то, по приметам, и деньги будут обходить его стороной.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где нельзя оставлять ключи дома, чтобы они негативно не повлияли на благосостояние.