Укр

Старый диван может принести кучу проблем в дом. Почему его стоит выбросить

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Старый диван
Старый диван. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лучше избавиться от него, если есть возможность

Старый диван, который до сих пор храните дома, может не только создать дискомфорт, но и навлечь неприятности.

По поверьям, старая мебель способна хранить негативную энергетику прошлого, блокировать изменения в жизни и даже влиять на здоровье и финансовую стабильность жителей. Это передает "Телеграф".

Что говорят приметы по поводу старого дивана дома

  • Накопление отрицательной энергии. Диван годами впитывает в себя эмоции и переживания – и, по приметам, "отдает" их обратно. Если в доме были ссоры или болезни, мебель "всасывает" их;
  • Блокировка жизненных изменений. Устаревшая мебель символизирует застой. По приметам, новые начинания не заходят в пространство, где царит старое;
  • Невидимые "жители". Есть верование, что старые диваны могут стать убежищем для энергетических следов или духов, особенно если мебель досталась от посторонних людей;
  • Здоровье под угрозой. Старый диван – это очаг пыли, клещей, аллергенов. В народе говорят: "старое — к болезни";
  • Денежные трудности. Изношенный диван – символ бедности. Если он годами "живет" в вашем доме, то, по приметам, и деньги будут обходить его стороной.
Что нельзя хранить дома
Старый диван

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где нельзя оставлять ключи дома, чтобы они негативно не повлияли на благосостояние.

Теги:
#Приметы #Диван #Поверья