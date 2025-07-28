Вашему счастью могут мешать и чашки. Как их нельзя хранить дома

Пересмотрите посуду на полке

Во многих домах можно увидеть перевернутые стаканы или чашки на полках — хозяева делают это, чтобы уберечь посуду от пыли. Но по народным приметам это — плохой знак.

Считается, что такая привычка может отпугивать добро, притягивать одиночество и даже создавать блок в денежном потоке. А еще — это сигнал для высших сил, что в вашем доме "ничего не нужно".

Почему чашки нельзя переворачивать

До одиночества и эмоциональной пустоты. По поверью, перевернутая посуда символизирует "пустое сердце". Если чашки стоят вверх дном — в дом словно не пускают любовь и теплые отношения.

По поверью, перевернутая посуда символизирует "пустое сердце". Если чашки стоят вверх дном — в дом словно не пускают любовь и теплые отношения. Блокировка денежного потока. Стаканы и чашки ассоциируются с обилием. Если их держать перевернутыми, то и деньги, как вода, не будут задерживаться в вашей жизни.

Стаканы и чашки ассоциируются с обилием. Если их держать перевернутыми, то и деньги, как вода, не будут задерживаться в вашей жизни. В жизни не будет "нового". Есть примета, что Вселенная не приносит новое в дом, где "перевернуто все вверх дном". То есть вроде хозяин показывает, что ничего не ждет — ни гостей, ни добра, ни перемен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в вашем доме могут неожиданно поселиться конфликты и раздражительность.