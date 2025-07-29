Вы сами можете навлечь на себя несчастье. Никогда не пользуйтесь этим чужим предметом дома

Некоторая посуда может "украсть" ваше спокойствие

В народной традиции существует немало примет, касающихся обычных чашек. Одна из самых распространенных предостерегает, что нельзя пить из чужой посуды дома.

Наши предки верили, что за этим кроется энергетическая опасность. По каким именно причинам нельзя использовать чужую чашку дома, написал "Телеграф".

По народным поверьям, чашка — это не просто предмет быта, а носитель личной энергетики. Считается, что каждый человек "заряжает" свою посуду эмоциями, мыслями, переживаниями. Если ее использует кто-то другой, особенно без разрешения, то он может "подхватить" не только чужую энергетику, но и проблемы: болезни, тревоги или даже несчастья.

Что еще говорят приметы:

Чужая чашка может быть "запрограммирована" на неудачу;

Если часто пить из чужой посуды – можно потерять собственную энергию;

Случайно выпить из чашки человека, имеющего злые намерения – действие, которое может обернуться ссорой или потерей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лучше выбросить из своей прихожей, чтобы проблемы наконец покинули ваш дом. Эта вещь есть почти у каждого в доме.