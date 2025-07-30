Комаров и силой не затащишь в ваш двор. Как сделать ловушку против них
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Для ловушки понадобится всего 4 вещи
Комары не только раздражают своим жужжанием, но и могут просто досаждать. Некоторые борются с ними, опрыскивая двор химикатами, но это вредит полезным насекомым и домашним животным.
Альтернативу, которая поможет избавиться от комаров, предлагает GardeningKnowHow. Ее легко сделать собственноручно.
Как работает ловушка
Эта ловушка привлекает комаров, чтобы те отложили яйца, но личинки в дальнейшем не будут развиваться. Все благодаря бактерии Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), которая уничтожает только личинок комаров, не трогая людей, животных и других насекомых.
Что нужно взять
- 20-литровое ведро или другую емкость;
- Воду;
- Мусор со двора;
- Средство от комаров.
Как сделать ловушку:
- Наполните ведро водой на ⅔;
- Добавьте немного мусора. Жимолость и скошенная трава хорошо привлекают комаров, потому что выделяют углекислый газ. Но не переполняйте ведро, чтобы у комаров было место для их яиц;
- Опустите в ведро раствор от комаров;
- Для безопасности диких животных можно накрыть ведро сеткой;
- Поставьте ловушку в затененное, влажное место, чуть дальше от зоны отдыха;
- Обновляйте раствор ежемесячно и контролируйте уровень воды.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро убрать зуд после укуса комара.