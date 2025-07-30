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Комаров и силой не затащишь в ваш двор. Как сделать ловушку против них

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Ловушка против насекомых Новость обновлена 30 июля 2025, 15:13
Ловушка против насекомых. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для ловушки понадобится всего 4 вещи

Комары не только раздражают своим жужжанием, но и могут просто досаждать. Некоторые борются с ними, опрыскивая двор химикатами, но это вредит полезным насекомым и домашним животным.

Альтернативу, которая поможет избавиться от комаров, предлагает GardeningKnowHow. Ее легко сделать собственноручно.

Как работает ловушка

Эта ловушка привлекает комаров, чтобы те отложили яйца, но личинки в дальнейшем не будут развиваться. Все благодаря бактерии Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), которая уничтожает только личинок комаров, не трогая людей, животных и других насекомых.

Что нужно взять

  • 20-литровое ведро или другую емкость;
  • Воду;
  • Мусор со двора;
  • Средство от комаров.

Как сделать ловушку:

  1. Наполните ведро водой на ⅔;
  2. Добавьте немного мусора. Жимолость и скошенная трава хорошо привлекают комаров, потому что выделяют углекислый газ. Но не переполняйте ведро, чтобы у комаров было место для их яиц;
  3. Опустите в ведро раствор от комаров;
  4. Для безопасности диких животных можно накрыть ведро сеткой;
  5. Поставьте ловушку в затененное, влажное место, чуть дальше от зоны отдыха;
  6. Обновляйте раствор ежемесячно и контролируйте уровень воды.
Как сделать ловушку для комаров
Мусор

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро убрать зуд после укуса комара.

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#Комар #Ловушка #Лайфхак