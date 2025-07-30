Комаров и силой не затащишь в ваш двор. Как сделать ловушку против них

Для ловушки понадобится всего 4 вещи

Комары не только раздражают своим жужжанием, но и могут просто досаждать. Некоторые борются с ними, опрыскивая двор химикатами, но это вредит полезным насекомым и домашним животным.

Альтернативу, которая поможет избавиться от комаров, предлагает GardeningKnowHow. Ее легко сделать собственноручно.

Как работает ловушка

Эта ловушка привлекает комаров, чтобы те отложили яйца, но личинки в дальнейшем не будут развиваться. Все благодаря бактерии Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), которая уничтожает только личинок комаров, не трогая людей, животных и других насекомых.

Что нужно взять

20-литровое ведро или другую емкость;

Воду;

Мусор со двора;

Средство от комаров.

Как сделать ловушку:

Наполните ведро водой на ⅔; Добавьте немного мусора. Жимолость и скошенная трава хорошо привлекают комаров, потому что выделяют углекислый газ. Но не переполняйте ведро, чтобы у комаров было место для их яиц; Опустите в ведро раствор от комаров; Для безопасности диких животных можно накрыть ведро сеткой; Поставьте ловушку в затененное, влажное место, чуть дальше от зоны отдыха; Обновляйте раствор ежемесячно и контролируйте уровень воды.

Мусор

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро убрать зуд после укуса комара.