Спека зміниться іншою напастю: до чого українцям готуватись у серпні

Тривалі опади накриють країну

Дощ в Україні заливатиме на початку серпня. За прогнозами метеорологів, українці мають готуватися до значних опадів та помірно теплої погоди в перші дні літнього місяця, а саме 4 та 6 серпня. Якою ж буде температура?

Про це розповість "Телеграф" посилаючись на дані Укргідрометцентру. Синоптики попередили, що 4 серпня дощі накриють більшу частину території України.

Особливо інтенсивні опади очікуються у західних та північно-західних регіонах, включаючи Волинську, Рівненську, Житомирську області, а також у центральних районах країни. При цьому нічні температури коливатимуться від +14 до +21 градусів тепла, проте вдень термометри показуватимуть покажуть від +23 до +33 градусів тепла.

Погода в Україні

Водночас синоптики сервісу Ventusky прогнозують, що дощі почнуться з 6 серпня, охопивши ще більшу територію країни. За даними карти опадів, найбільш потужні дощові фронти пройдуть через західну Україну, зокрема Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області.

Тому українцям варто мати при собі парасольки та дощовики, особливо тим, хто планує поїздки західними регіонами країни. Водіям варто бути обережними на дорогах через можливе погіршення видимості під час дощу.

Про те, які сюрпризи підкине погода у серпні для України — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Також раніше "Телеграф" розповідав, де буде прохолодно у вихідний 3 серпня.