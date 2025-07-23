Жара продлится недолго: когда в Украине ждать резкой смены погоды

Погода испортится ближе к выходным

Лето 2025 года наверняка запомнится резкими скачками температур и резкой сменой рекордной жары на дожди и обратно. Уже с выходных погода в Украине снова станет дождливой, а в ряде областей пройдут грозы.

Об этом говорится в прогнозе Ventusky. Отмечается, что в субботу 26 июля сильные дожди стоит ждать в большей части западных и северных областей.

Также осадки можно ждать в части центральных и южных областей.

Согласно прогнозу УГМЦ в этот день дожди пройдут по всей территории Украины, кроме Крыма.

Осадки в Украине 26 июля. Чем ярче цвет, тем сильнее дожди

По данным синоптиков, дожди после этого будут продолжаться в разных областях почти всю следующую неделю и закончатся лишь 2 августа.

Несмотря на дожди, температура воздуха в большинстве областей будет оставаться на уровне выше +30 градусов. В некоторых областях на юге воздух может прогреться до +36 градусов.

Как сообщалось ранее, первые признаки грядущей непогоды уже были зафиксированы в Киеве. 22 июля там случилась пылевая буря, после которой очередной потоп настиг несколько улиц. Кроме того, ветром повалило строительный кран.