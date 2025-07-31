Фитофтора не повредит ваши помидоры, если сделать это ночью: хитрость для огородников

Эта хитрость поможет защитить помидоры от распространенной болячки

Помидоры — любимый овощ многих огородников. Выращивание этой культуры — процесс трудоемкий, однако щедрый урожай домашних плодов точно того стоит. Бывает так, что в период созревание помидоры подвергаются распространенной грибковой болезни — фитофторозу. Бороться с этим можно и нужно.

"Телеграф" расскажет о важной хитрости, которая понадобится вам при обработке помидоров от фитофторы.

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, когда лучше всего обрабатывать грядки с томатами от фитофтороза. Препараты для этого можно купить в садоводческих магазинах и обрабатывать согласно инструкции.

А вот делать это нужно, как утверждает автор видео, в самое подходящее время — поздно вечером или практически ночью. По его словам, обрабатывать кусты томатов лучше всего, когда солнце уже зашло, чтобы не обжечь препаратом листья растений. И точно не стоит обрабатывать помидоры в жаркий солнечный день.

Утром также не самое подходящее время для этого. Дело в том, что на кустах помидоров может быть роса, а это негативно сказывается на впитывании препарата от фитофторы. Поэтому автор видео призывает обрабатывать помидоры поздним вечером после захода солнца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое бесплатное средство спасет помидоры в августе. Томаты будут быстрее наливаться и созревать.