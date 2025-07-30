Помидоры будут быстрее наливаться и созревать: это бесплатное средство спасет плоды в августе

Полейте помидоры этим домашним раствором и удивитесь результату

Конец июня — начало августа — это период, когда помидоры формируют плоды и наливаются. В это время очень важно подпитать растения, чтобы они получили дополнительные источники полезных веществ, особенно калия.

"Телеграф" расскажет, как сделать домашний раствор для полива томатов, который помогает плодам быстрее наливаться и созревать.

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как приготовить раствор из золы для полива помидоров. Этот раствор богат калием, который очень полезный для томатов, особенно в период формирования и созревания плодов. Калий помогает растению перегонять полезные вещества из почвы к плодам, что в свою очередь способствует наливанию томатов.

Все что вам нужно, это развести в 10 литрах воды 1-2 стаканы пепла и оставить настаиваться примерно на сутки, также можно добавить немного уксуса. Когда раствор настоится, нужно отделить воду от осадка.

Для полива нужно использовать именно эту воду, настоянную на золе. Вливайте около литра раствора под каждый куст томатов в период созревания и удивитесь, как быстро начнут формироваться ваши помидоры.

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