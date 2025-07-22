Будете собирать ведрами: чем опрыскать помидоры и перцы в июле для повышения урожайности

Этот садоводческий лайфхак поможет увеличить урожайность овощей

Выращивание помидоров и перца на своем участке — занятие интересное и полезное, но и требует усилий. Летом овощи нуждаются в дополнительных источниках питательных веществ, чтобы пережить жару и дать хороший урожай.

"Телеграф" расскажет, чем опрыскать томаты и перцы на огороде, чтобы повысить их урожайность.

Чем удобрить помидоры и перцы в июле?

Есть много покупных средств для удобрения помидоров и перцев на огороде. Однако, раствор для опрыскивания можно приготовить самостоятельно, пишет Express. Для этого вам понадобится английская соль, или как ее еще называют соль Эпсома.

Это природный минерал, богатый магнием и серой. Он отлично подходит для подпитки садовых растений и овощей, в том числе томатов и перца.

Дело в том, что магний играет важную роль в преобразовании солнечного света в энергию. Это помогает помидорам и перцам лучше усваивать питательные вещества из почвы, что в свою очередь обеспечивает более щедрый урожай. А сера способствует укреплению корневой системы растений и помогает удерживать влагу, что также благоприятно сказывается на урожайности. Кроме того, английская соль способна улучшать вкусовые качества перца и томатов.

Все что вам нужно, это сделать раствор из одной столовой ложки соли Эпсома и 4,5 литров воды. Затем перелейте раствор в емкость с пульверизатором и распылите на листья и стебли помидоров и перцев. Лучше всего делать это утром, чтобы не обжечь растения.

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