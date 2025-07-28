Не допускайте эту ошибку на огороде и ваши помидоры будут сладкими и мясистыми: что не нужно делать

При уходе за помидорами в период созревания важно учитывать некоторые хитрости

Выращивание помидоров — дело непростое, но интересное, а домашний урожай вкусных и сладких томатов куда лучше покупных. Однако в период созревания помидоров важно не переусердствовать с уходом, ведь можно навредить плодам.

"Телеграф" расскажет, как сделать помидоры вкусными и здоровыми, и какую ошибку не стоит допускать, чтобы растение не заразилось фитофторозом.

Что не нужно делать в период созревания томатов?

Домашние помидоры начинают формировать плоды и созревать в конце июля — начале августа. В этот период многие огородники пытаются как можно больше внимания уделять грядке с томатами, удобряя ее и поливая. Однако излишний полив в этот период может навредить овощу, пишет Express.

Дело в том, что в в более сухих условиях помидоры формируют сладкие и мясистые плоды, тогда как при излишнем поливе овощи могут получится водянистыми и невкусными. Поэтому опытные огородники советуют умеренно поливать помидоры и следить за почвой, давая ей нормально подсохнуть. А при поливе стараться не сильно заливать растения, контролируя количество влаги.

Кроме того, излишний и неправильный полив грядки с помидорами может привести к распространению грибкового заболевания фитофтороза, которое может сильно повредить плоды. Чтобы избежать этого, поливайте томаты не из шланга, а точечно — под каждый куст без лишнего разбрызгивания воды.

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