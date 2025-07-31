Фітофтора не зашкодить вашим помідорам, якщо зробити це вночі: хитрість для городників

Ця хитрість допоможе захистити помідори від поширеної болячки

Помідори — улюблений овоч багатьох городників. Вирощування цієї культури — процес трудомісткий, проте щедрий урожай домашніх плодів точно того вартий. Буває так, що в період дозрівання помідори піддаються поширеній грибковій хворобі – фітофторозу. Боротися із цим можна і потрібно.

"Телеграф" розповість про важливу хитрість, яка знадобиться вам при обробці помідорів від фітофтори.

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, коли найкраще обробляти грядки з томатами від фітофторозу. Препарати для цього можна купити в садівничих магазинах та обробляти згідно з інструкцією.

А ось робити це потрібно, як стверджує автор відео, в найкращий час — пізно ввечері або практично вночі. За його словами, обробляти кущі помідорів найкраще, коли сонце вже зайшло, щоб не обпалити препаратом листя рослин. І точно не варто обробляти помідори у спекотний сонячний день.

Вранці також не найкращий час для цього. Справа в тому, що на кущах помідорів може бути роса, а це негативно позначається на поглинанні препарату від фітофтори. Тому автор відео закликає обробляти помідори пізно ввечері після заходу сонця.

Раніше "Телеграф" розповідав, який безкоштовний засіб врятує помідори в серпні. Томати швидше наливатимуться і дозріватимуть.