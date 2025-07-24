Ваши розы погибнут, если не прекратите делать эту распространенную ошибку: как ухаживать за цветами в июле

Жара может стать настоящей проблемой для роз летом

Розы — любимые цветы многих цветоводов, которые цветут едва ли не все лето, а иногда и до морозов. Это прихотливые цветы, которые требуют ухода и полива, особенно летом. Однако и слишком переливать почву под кустами не стоит, ведь это может погубить цветы.

"Телеграф" расскажет, каких ошибок нельзя допускать при поливе роз в жаркую погоду, чтобы не погубить растения.

Как правильно поливать розы?

В летнюю жару розы требуют регулярного полива, чтобы корневая система в достаточном количестве впитывала полезные вещества из почвы. Однако многие цветоводы в попытках сохранить свои розы допускают распространенную ошибку — заливают кусты слишком сильно, пишет Express. А это может привести к потере растения.

Кроме того, многие используют в садах и на клумбах полив из шланга с разбрызгиванием воды, что также может навредить розам. Дело в том, что попадание воды на листья роз может привести к распространению грибкового заболевания — черной пятнистости. Поэтому эксперты советуют поливать розы из ведра прямо под каждый куст.

Поливать розы нужно не по строгому графику, а в зависимости от степени высыхания почвы под ними. Проверить это можно, просто воткнув палец в землю — если он сухой, смело поливайте. Также в садоводческих магазинах можно приобрести специальные приборы для измерения влажности почвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опрыскать помидоры и перцы в июле для повышения урожайности. Будете собирать овощи ведрами.