Гороскоп на 2 августа: Тельцам приятные сюрпризы, а Девам – удачные покупки

Звезды советуют знакам Зодиака позаботиться о себе, а не о других

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 2 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы хотите действовать быстро, но может показаться, что все идет против вас. Не стоит поэтому с кем-то конфликтовать — лучше направьте энергию на то, что вы давно откладывали.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Идеальный день для внутренней перезагрузки. Вместо излишней суеты и рутинных дел выберите выпить кофе на балконе, почитать книгу и просто отдохнуть. Покой в этот день будет намного полезнее продуктивности.

Близнецы (21.05-21.06)

В эту субботу вас ждет новое знакомство или неожиданный разговор, который может долго продолжаться. Не спешите делать выводы – лучше задавайте больше вопросов и уточняйте все, что вас интересует.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вам захочется домашний уют. Даже краткая встреча с близкими придаст вам сил. Если удастся, лучше останьтесь вечером дома. Так вы наполнитесь силами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы будете человеком, заряжающим других. Вы сможете вдохновить кого-нибудь, если будете использовать правильные слова. Во второй половине дня придется поработать, но это не займет много времени.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет хаотичным, но вы будете стараться все структурировать. Сделайте для себя план действий и придерживайтесь его, чтобы не стряхивать. Так вы соберете себя "в кучу". Вечер посвятите удовольствиям для себя.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра может возникнуть ситуация, где придется выбирать между "приятно" и "правильно". Выбор будет сделать нелегко – прислушайтесь к собственной интуиции и своим желаниям. Вечер проведите в теплой компании друзей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день вы можете почувствовать легкую обеспокоенность. Не стоит пугаться – просто поймите, что это знак, что нужно изменить фокус. Не зацикливайтесь на старом – лучше найдите новую тему для увлечения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День обещает быть интересным – сначала вы будете в неопределенности, но впоследствии вас ждет случайная встреча. Позвольте быть спонтанными, но не забывайте о безопасности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пора выключить режим контроля и позволить себе ошибаться. Завтра – не тот день, когда стоит стараться быть идеальными не только для кого-то, но и для себя. Попытайтесь расслабиться — это вам точно поможет.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Возможно, кто-то обратится к вам с необычной просьбой — это будет тест на ваше терпение. Однако не спешите отказывать – так вы улучшите отношения с этим человеком.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра вы будете утомлены эмоционально. Для того чтобы восстановиться, сделайте паузу. В работе, по бытовым делам. Просто отдохните и займитесь тем, что вас успокаивает. Самое время позаботиться о себе, а не о ком-то другом.