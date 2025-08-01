Гороскоп на 2 серпня: Тельцям приємні сюрпризи, а Дівам - вдалі покупки

Зірки радять знакам Зодіаку потурбуватися про себе, а не про інших

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 2 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра ви захочете діяти швидко, але може здатися, що все йде проти вас. Не варто через це з кимось конфліктувати — краще направте енергію на те, що ви давно відкладали.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ідеальний день для внутрішнього перезавантаження. Замість зайвої метушні та рутинних справ оберіть випити каву на балконі, почитати книгу і просто відпочити. Спокій в цей день буде набагато кориснішим за продуктивність.

Близнюки (21.05-21.06)

Цієї суботи на вас чекає нове знайомство або несподівана розмова, яка може довго тривати. Не поспішайте робити висновки — краще ставте більше запитань і уточнюйте все, що вас цікавить.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день вам захочеться домашнього затишку. Навіть коротка зустріч із близькими додасть вам сил. Якщо вдасться — краще залишіться ввечері вдома. Так ви наповнитеся силами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви будете людиною, яка заряджає інших. Ви зможете надихнути когось, якщо будете використовувати правильні слова. У другій половині дня доведеться попрацювати, але це не займе багато часу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День буде хаотичним, але ви будете намагатися все структурувати. Зробіть для себе план дій і дотримуйтеся його, щоб не стресувати. Так ви зберете себе "докупи". Вечір присвятіть приємнощам для себе.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра може виникнути ситуація, де доведеться обирати між "приємно" та "правильно". Вибір буде зробити нелегко — прислухайтеся до власної інтуїції та своїх бажань. Вечір проведіть у теплій компанії друзів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В цей день ви можете відчути легке занепокоєння. Не варто лякатися — просто зрозумійте, що це знак, що треба змінити фокус. Не зациклюйтеся на старому — краще знайдіть нову тему для захоплення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День обіцяє бути цікавим — спочатку ви будете у невизначеності, але згодом на вас чекає випадкова зустріч. Дозвольте собі бути спонтанними, але не забувайте про безпеку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Настав час вимкнути режим контролю і дозволити собі помилятися. Завтра — не той день, коли варто намагатися бути ідеальними не тільки для когось, але й для себе. Спробуйте розслабитись — це вам точно допоможе.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Можливо, хтось звернеться до вас із незвичним проханням — це буде ніби тест на ваше терпіння. Проте не поспішайте відмовляти — так ви покращите стосунки з цією людиною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра ви будете втомленими емоційно. Для того щоб відновитися, зробіть паузу. У роботі, у побутових справах. Просто відпочиньте і займіться тим, що вас заспокоює. Саме час потурбуватися про себе, а не про когось іншого.