Гороскоп на 5 августа: Весам нужно сделать выбор, а Скопионам – отдохнуть

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не конфликтовать с кем-то

"Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 5 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, к чему вам нужно быть готовыми в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вы будете очень неожиданны. Вы захотите делать сюрпризы родным, что точно вас сблизит. Однако будьте готовы к тому, что энергии не хватит для бытовых дел, поэтому лучше отложите их потом. Хороший день для покупок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Даже если мир будет кричать вам действовать одним образом, прислушайтесь ко своей интуиции. Только тогда добьетесь того, чего ожидали. Благоприятный день для финансовых вопросов и планирование бюджета. Вечером позвольте себе отдохнуть.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Завтра ваши идеи будут слишком быстро меняться. Поэтому будьте внимательны к собственным желаниям. Хороший день для творчества, но не очень благоприятен для концентрации. Если найдутся дела, которые придется закончить, старайтесь сделать это быстро.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вы будете ощущать людей больше, чем себя. Потому это хорошее время для душевных разговоров. Будет время проникнуть в воспоминания, но не стоит погружаться в прошлое. Вечером появится много мелких дел, которые нужно обязательно выполнить.

Лев (23 июля — 23 августа)

Пора сиять. Завтра вы будете неотразимы и на работе, и среди друзей, и для любимого человека. Не стоит пытаться угодить всем – просто будьте собой. Идеальный день для знакомств и общения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день все будет складываться не так, как вы этого хотите. Но важно понимать, что это нормально. Доверьтесь процессу и просто плывите по течению, даже если это будет очень тяжело сделать. Позвольте себе быть несовершенными.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот вторник может вам показаться, что вы стоите на перепутье. Потому, возможно, придется сделать сложный выбор. Попытайтесь найти золотую середину и не принимать поспешных решений. Хороший день, чтобы уладить конфликты и улучшить отношения с родственниками.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день ваши чувства будут нестабильными. То вы захотите плакать, то смеяться. Старайтесь быть в гармонии. День подходит для точной работы – так вы сможете отвлечься. Вечер посвятите отдыху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день у вас не будет настроения для приключений или развлечений. Все, что вам захочется, – лежать весь день в постели и даже не вставать. Если есть возможность, прислушайтесь к своему желанию. Однако если придется решать сложные вопросы — ваш аналитический ум сегодня как швейцарские часы: точный, надежный, спокойный.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День принесет вам неожиданные встречи и новости, полностью сломающие ваши старые представления. Будьте открыты к другому взгляду – даже если это выглядит несколько абсурдно. Ваша идея может кого-то сегодня спасти – не молчите.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра вам удастся быть спокойными, даже если вокруг будет полный хаос. Не пытайтесь быть продуктивными и "перепрыгнуть" через себя. Решайте проблемы постепенно и поступайте уверенно.