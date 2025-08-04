Гороскоп на 5 серпня: Терезам треба зробити вибір, а Скопіонам - відпочити

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не конфліктувати з кимось

"Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 5 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, до чого вам треба бути готовими цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день ви будете дуже неочікувані. Ви захочете робити сюрпризи рідним, що точно вас зблизить. Однак будьте готові до того, що енергії не вистачить для побутових справ, тому краще відкладіть їх на потім. Гарний день для покупок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Навіть якщо світ кричатиме вам діяти одним чином, прислухайтеся до власної інтуїції. Лише тоді досягнете того, чого очікували. Сприятливий день для фінансових питань і планування бюджету. Ввечері дозвольте собі відпочити.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Завтра ваші ідеї будуть надто швидко змінюватися. Тому будьте уважними до власних бажань. Гарний день для творчості, однак не дуже сприятливий для концентрації. Якщо знайдуться справи, які доведеться закінчити — намагайтеся зробити це швидко.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день ви будете відчувати людей більше, ніж себе. Тому це гарний час для душевних розмов. Буде час поринути у спогади, але не варто занурюватися у минуле. Ввечері з’явиться багато дрібних справ, які треба буде обов’язково виконати.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Настав час сяяти. Завтра ви будете неперевершені і на роботі, і серед друзів, і для коханої людини. Не варто намагатися вгодити всім — просто будьте собою. Ідеальний день також для знайомств і спілкування.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день все складатиметься не так, як ви цього хотітимете. Але важливо розуміти, що це нормально. Довіртеся процесу і просто пливіть за течією, навіть якщо це буде дуже важко зробити. Дозвольте собі бути недосконалими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього вівторка може вам може здатися, що ви стоїте на роздоріжжі. Тому, можливо, доведеться зробити складний вибір. Спробуйте знайти золоту середину і не приймати поспішних рішень. Гарний день, щоб владнати конфлікти і покращити стосунки з родичами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В цей день ваші емоції будуть нестабільними. То ви захочете плакати, то сміятися. Намагайтеся бути у гармонії. День підходить для точної роботи — так ви зможете відволіктися. Вечір присвятіть відпочинку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

В цей день у вас не буде настрою для пригод чи розваг. Все, що вам захочеться, — лежати весь день в ліжку і навіть не вставати. Якщо є можливість, прислухайтеся до свого бажання. Однак якщо доведеться вирішувати складні питання — ваш аналітичний розум сьогодні як швейцарський годинник: точний, надійний, спокійний.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День принесе вам несподівані зустрічі та новини, які повністю зламають ваші старі уявлення. Будьте відкриті до іншого погляду — навіть якщо це виглядає трохи абсурдно. Ваша ідея може когось сьогодні врятувати — не мовчіть.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра у вас вдасться бути спокійними, навіть якщо навкруги буде повний хаос. Не намагайтеся бути продуктивними і "перестрибнути" через себе. Вирішуйте проблеми поступово і дійте впевнено.