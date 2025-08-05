"Не риба, а мутант". Чоловік в центрі Дніпра виловив величезного "монстра" (відео)

Вудочка ледь не зламалась від ваги улову

Рибалки в Україні продовжують хизуватись надзвичайним уловом. Цього разу чоловік у Дніпрі спіймав рибу, вагою 10 кг.

Відповідне відео публікують місцеві канали. Зазначається, що подія сталась у місті Дніпро біля Монастирського острова.

"Справжнього "монстра" витяг рибалка біля Монастирського. Товстолобик на 10 кг дав чоловікові гідний бій при вилові", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як чоловік тримає вудочку і вона досить сильно хилиться від ваги риби, яка потрапила на гачок. Рибалка спочатку намагався витягти рибу просто вудочкою, але волосінь від сили товстолоба розкручувалась назад. Після кількох спроб чоловіку таки вдалось підкорити рибу.

Один з товаришів рибалки зайшов у воду, аби витягти рибу, і виявилось, що вона важить 10 кг. Юнак ледь втримав її, щоб кинути на берег і товстолоб не втік у річку.

У коментарях чимало користувачі були здивовані таким уловом, особливо на Монастирському острові у Дніпрі, де зазвичай риба клює погано. Хтось наголосив, що таку велику рибу слід випускати. Були і коментарі про те, що рибу з Дніпра не можна їсти, адже вода у річці досить брудна.

Для довідки

Товстолобик — це вид прісноводних риб. Поширений переважно у річках Європи та Малої Азії. Його ще називають "річковою коровою" через пристрасть до поїдання водоростей в великих кількостях. Завдяки цій же якості товстолобиком штучно зариблюють озера та ставки для їх очищення від зайвої зелені.

Товстолобик

Довжина дорослого товстолобика може сягати 1 метра, а маса — переважно не більше 40 кг. Харчуються товстолобики переважно дрібними водоростями на мілководді. На період зими впадають у сплячку в "зимувальних ямах".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Закарпатті чоловік упіймав золоту рибку.