Случайность или нет? Эксперт рассказала, как рыба с черной икрой попала в водоемы Украины

Она происходит из водоемов Северной Америки

Пойманный на Житомирщине веслонос, обычно проживающий в Северной Америке, вызывает немало вопросов. Ведь многих интересует: как он мог попасть в открытый водоем в Украине.

"Телеграф" решил это выяснить и обратился к Юлии Куцоконь, ихтиологу Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. По ее словам, этот вид рыб относится к семейству веслоносовых, ряду осетровидных — то есть родственник осетра.

Обычно его нерест в природе в Северной Америке происходит при температуре 10-16 градусов по Цельсию. Особую роль играет течение, увеличивающееся за счет весенних дождей. При этом икру веслоносы откладывают на каменистое или песчаное дно. А нерестовые миграции совершают вверх по течению. Нерест проходит в марте — июне и зависит от условий конкретной реки.

Веслонос

Самки веслоноса достигают половой зрелости в 6-12 лет, а самцы – 4-9 лет. Однако в будущем американский веслонос в условиях украинских водоемов столкнется с теми же проблемами, что и местные виды рыб. Речь идет о нерестовом поведении, в частности невозможность миграций из-за сооруженных плотин, отсутствия быстрого течения и весенних наводнений из-за зарегулирования стока рек.

"Но сейчас американский веслонос является редким объектом аквакультуры, где размножение происходит в искусственных условиях, специальных установках, и в естественные водоемы веслонос попадает случайно, единичными экземплярами, поэтому ни о каком нересте не может быть и речи, даже о его попытках", — отмечает Куцоконь.

Напомним, веслоносы – нетипичный вид рыбы для украинских водоемов. Кроме того, можно в какой-то мере сказать, что они имеют черную икру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам Куцоконь, не веслоноса называют "рыбой судного дня", а другой вид рыб.