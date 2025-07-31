В Украине водится рыба с черной икрой, но вы ее вряд ли встретите: как она выглядит

Она происходит из водоемов Северной Америки

Пойманный на Житомирщине веслонос — родственник осетров, поэтому его икра достаточно ценна. В какой-то степени можно сказать, что веслоносы имеют черную икру.

Об этом "Телеграфу" рассказала Юлия Куцоконь, ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. По ее словам, эта рыба относится к семье веслоносовых, отряду осетровидных — то есть родственник осетров.

Куцоконь добавляет, что обычно икра веслоноса от темно-серого до светло-зеленого цвета. Однако некоторые экземпляры имеют перламутровый или даже золотистый оттенок.

"По вкусовым качествам и пищевой ценности их икра подобна икре осетровых. То есть, да, можно сказать, что у веслоносов тоже черная икра", — говорит ихтиологиня.

Веслонос

Что известно об выловленном на Житомирщине веслоносе

В конце июля появилась информация, что в Житомирской области рыбак выловил веслоноса. Сетью сразу разлетелось фото мужчины с рыбой, поражающей своими размерами. Обычно веслонос обитает в реке Миссисипи и других водоемах Северной Америки — для Украины этот вид рыб чужеродный. Однако на территории нашей страны есть фермы, где разводят этот вид рыб, но в дикой природе он может оказаться случайно.

Веслоноса поймали в Житомирской области

Его еще ошибочно называют "рыбой судного дня", поскольку существуют поверья, что якобы появление веслоноса на поверхности может говорить о стихийных бедствиях, землетрясениях, цунами и т.д. Однако Юлия Куцоконь подчеркнула, что не веслоноса называют "рыбой судного дня". На самом деле селедочный король чувствует какие-то толчки литосферы и может подниматься на поверхность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку. Этот огромный трофей удивил украинцев.