В Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку: огромный трофей удивил украинцев (фото)

Говорят, что такая рыба приносит удачу

На популярной рыболовной локации — на озере Лагуна в Закарпатской области — поймали настоящее украшение водоема — японского карпа кои. Славик Станкович похвастался огромной рыбой, которая, несмотря на свои стандартные небольшие размеры, удивила украинцев.

Такой пост он опубликовал в Facebook-сообществе "Озеро Лагуна (Рыбак на Закарпатье)". Весит этот "золотой" трофей 9,5 кг.

Муж похвастался уникальной рыбой Муж похвастался уникальной рыбой

"Озеро Лагуна!!! Приходите загадывать желания!", – написали администраторы сообщества.

Найти "рыбную" локацию можно в селе Верхний Коропец на Закарпатье.

Что известно об этом карпе

Золотой карп кои или парчевый карп – не просто красивая рыба. Это — декоративная форма одомашненного сазана, которая считается символом любви, дружбы и выносливости в японской культуре. Название "кои" созвучно с японским словом, что означает "любовь".

Золотой карп кои

В Японии эти рыбы традиционно украшают сады, парки и храмы, а также являются центральным символом праздника мальчиков "Коинобори". Благодаря многовековой селекции, кои имеют десятки пород с разнообразными узорами и цветами — от классического белого с красными пятнами до черных с золотистым блеском.

Среди уникальных особенностей — способность рыб распознавать хозяина, брать корм из рук и даже поддаваться простейшей дрессировке. В естественных условиях некоторые из них могут жить более 50 лет.

Средняя длина кои в прудах обычно составляет 50-70 см, а вес — около 6 кг, хотя отдельные особи могут вырастать до метра. Эти рыбы имеют большое удлиненное тело, широкую голову (особенно у самок), сильный хвостовой плавник и хорошо развитые пропорциональные плавники, что обеспечивает им маневренность в воде. Их яркая и разнообразная окраска зависит не только от породы, но и от условий содержания — качества воды, света и корма. Сегодня существует более 80 цветовых вариаций такого карпа.

Разведение кои в Украине становится все популярнее, и вылов такой рыбы в открытом водоеме — редкое и увлекательное событие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в водоеме Житомирщины местный рыбак поймал настоящий трофей — карпа весом 7,5 кг. Рыбу поймали на традиционную украинскую приманку — жмых, сделанный из прессованного подсолнечного жома.