В Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку: огромный трофей удивил украинцев (фото)
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Говорят, что такая рыба приносит удачу
На популярной рыболовной локации — на озере Лагуна в Закарпатской области — поймали настоящее украшение водоема — японского карпа кои. Славик Станкович похвастался огромной рыбой, которая, несмотря на свои стандартные небольшие размеры, удивила украинцев.
Такой пост он опубликовал в Facebook-сообществе "Озеро Лагуна (Рыбак на Закарпатье)". Весит этот "золотой" трофей 9,5 кг.
"Озеро Лагуна!!! Приходите загадывать желания!", – написали администраторы сообщества.
Найти "рыбную" локацию можно в селе Верхний Коропец на Закарпатье.
Что известно об этом карпе
Золотой карп кои или парчевый карп – не просто красивая рыба. Это — декоративная форма одомашненного сазана, которая считается символом любви, дружбы и выносливости в японской культуре. Название "кои" созвучно с японским словом, что означает "любовь".
В Японии эти рыбы традиционно украшают сады, парки и храмы, а также являются центральным символом праздника мальчиков "Коинобори". Благодаря многовековой селекции, кои имеют десятки пород с разнообразными узорами и цветами — от классического белого с красными пятнами до черных с золотистым блеском.
Среди уникальных особенностей — способность рыб распознавать хозяина, брать корм из рук и даже поддаваться простейшей дрессировке. В естественных условиях некоторые из них могут жить более 50 лет.
Средняя длина кои в прудах обычно составляет 50-70 см, а вес — около 6 кг, хотя отдельные особи могут вырастать до метра. Эти рыбы имеют большое удлиненное тело, широкую голову (особенно у самок), сильный хвостовой плавник и хорошо развитые пропорциональные плавники, что обеспечивает им маневренность в воде. Их яркая и разнообразная окраска зависит не только от породы, но и от условий содержания — качества воды, света и корма. Сегодня существует более 80 цветовых вариаций такого карпа.
Разведение кои в Украине становится все популярнее, и вылов такой рыбы в открытом водоеме — редкое и увлекательное событие.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в водоеме Житомирщины местный рыбак поймал настоящий трофей — карпа весом 7,5 кг. Рыбу поймали на традиционную украинскую приманку — жмых, сделанный из прессованного подсолнечного жома.