Укр

В Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку: огромный трофей удивил украинцев (фото)

Автор
Марта Иваненко
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Автор
Украинец похвастался огромной "золотой рыбкой"
Украинец похвастался огромной "золотой рыбкой". Фото Коллаж "Телеграфа"

Говорят, что такая рыба приносит удачу

На популярной рыболовной локации — на озере Лагуна в Закарпатской области — поймали настоящее украшение водоема — японского карпа кои. Славик Станкович похвастался огромной рыбой, которая, несмотря на свои стандартные небольшие размеры, удивила украинцев.

Такой пост он опубликовал в Facebook-сообществе "Озеро Лагуна (Рыбак на Закарпатье)". Весит этот "золотой" трофей 9,5 кг.

Муж похвастался уникальной рыбой
Муж похвастался уникальной рыбой
Муж похвастался уникальной рыбой
Муж похвастался уникальной рыбой

"Озеро Лагуна!!! Приходите загадывать желания!", – написали администраторы сообщества.

Найти "рыбную" локацию можно в селе Верхний Коропец на Закарпатье.

Что известно об этом карпе

Золотой карп кои или парчевый карп – не просто красивая рыба. Это — декоративная форма одомашненного сазана, которая считается символом любви, дружбы и выносливости в японской культуре. Название "кои" созвучно с японским словом, что означает "любовь".

Золотой карп кои
Золотой карп кои

В Японии эти рыбы традиционно украшают сады, парки и храмы, а также являются центральным символом праздника мальчиков "Коинобори". Благодаря многовековой селекции, кои имеют десятки пород с разнообразными узорами и цветами — от классического белого с красными пятнами до черных с золотистым блеском.

Среди уникальных особенностей — способность рыб распознавать хозяина, брать корм из рук и даже поддаваться простейшей дрессировке. В естественных условиях некоторые из них могут жить более 50 лет.

Средняя длина кои в прудах обычно составляет 50-70 см, а вес — около 6 кг, хотя отдельные особи могут вырастать до метра. Эти рыбы имеют большое удлиненное тело, широкую голову (особенно у самок), сильный хвостовой плавник и хорошо развитые пропорциональные плавники, что обеспечивает им маневренность в воде. Их яркая и разнообразная окраска зависит не только от породы, но и от условий содержания — качества воды, света и корма. Сегодня существует более 80 цветовых вариаций такого карпа.

Разведение кои в Украине становится все популярнее, и вылов такой рыбы в открытом водоеме — редкое и увлекательное событие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в водоеме Житомирщины местный рыбак поймал настоящий трофей — карпа весом 7,5 кг. Рыбу поймали на традиционную украинскую приманку — жмых, сделанный из прессованного подсолнечного жома.

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#Рыба #Закарпатская область #Рыбалка