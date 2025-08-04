Никогда ее не покупайте. Какая опасная рыба есть на прилавках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Можно получить сильное отравление и не только
В летний сезон особое внимание следует уделять покупке не только молочных продуктов, но и рыбы. Ведь определенный товар может представлять большую опасность.
"Телеграф" расскажет, какую рыбу и почему не следует покупать. Заметим, что любая рыба, которая продается, должна иметь сертификат качества.
Какую рыбу нельзя покупать
Не следует покупать какие-либо виды рыб на стихийных рынках или не у сертифицированных продавцов. Ведь есть большой риск подцепить ботулизм. Также не нужно покупать пангасиус и тилапию из-за условий выращивания, ведь довольно часто рыбу содержат в загрязненных водоемах.
Лучшим вариантом для покупки будет свежая рыба, которая еще имеет признаки жизни, однако сейчас такую достаточно проблематично купить. Можно покупать и замороженную рыбу, но обращайте внимание на срок годности. Продукты сомнительного качества с поврежденной упаковкой не покупайте.
Какая рыба опасна:
- Вяленая и сушеная рыба со стихийных рынков, где нет контроля качества. Такой продукт может иметь ботулотоксин.
- Крупные глубоководные рыбы, которые долго живут и могут накапливать в себе токсичные вещества, например, ртуть. Речь идет о тунце, палтусе и камбале.
- Пангасиус и тилапия. Довольно часто эти рыбы выращиваются с использованием антибиотиков и пестицидов. К тому же, эти рыбы разводятся в реке Меконг во Вьетнаме, которая считается самой загрязненной на планете.
- Рыба из неизвестных водоемов. Следует покупать рыбу исключительно из источников, где есть контроль качества воды.
- Рыбные консервы с растительным маслом или томатом. Лучше отдавать предпочтение консервам в собственном соке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую соль нельзя покупать, ведь она испортит консервацию.