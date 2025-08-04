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Никогда ее не покупайте. Какая опасная рыба есть на прилавках

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Какую рыбу нельзя покупать Новость обновлена 04 августа 2025, 10:29
Какую рыбу нельзя покупать. Фото Колаж Телеграфу

Можно получить сильное отравление и не только

В летний сезон особое внимание следует уделять покупке не только молочных продуктов, но и рыбы. Ведь определенный товар может представлять большую опасность.

"Телеграф" расскажет, какую рыбу и почему не следует покупать. Заметим, что любая рыба, которая продается, должна иметь сертификат качества.

Какую рыбу нельзя покупать

Не следует покупать какие-либо виды рыб на стихийных рынках или не у сертифицированных продавцов. Ведь есть большой риск подцепить ботулизм. Также не нужно покупать пангасиус и тилапию из-за условий выращивания, ведь довольно часто рыбу содержат в загрязненных водоемах.

Ботулизм в рыбе
Ботулизм в рыбе

Лучшим вариантом для покупки будет свежая рыба, которая еще имеет признаки жизни, однако сейчас такую достаточно проблематично купить. Можно покупать и замороженную рыбу, но обращайте внимание на срок годности. Продукты сомнительного качества с поврежденной упаковкой не покупайте.

Какая рыба опасна:

  • Вяленая и сушеная рыба со стихийных рынков, где нет контроля качества. Такой продукт может иметь ботулотоксин.
  • Крупные глубоководные рыбы, которые долго живут и могут накапливать в себе токсичные вещества, например, ртуть. Речь идет о тунце, палтусе и камбале.
  • Пангасиус и тилапия. Довольно часто эти рыбы выращиваются с использованием антибиотиков и пестицидов. К тому же, эти рыбы разводятся в реке Меконг во Вьетнаме, которая считается самой загрязненной на планете.
Филе тилапии
Филе тилапии
  • Рыба из неизвестных водоемов. Следует покупать рыбу исключительно из источников, где есть контроль качества воды.
  • Рыбные консервы с растительным маслом или томатом. Лучше отдавать предпочтение консервам в собственном соке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую соль нельзя покупать, ведь она испортит консервацию.

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#Рыба #Продукты #Опасные