Никогда ее не покупайте. Какая опасная рыба есть на прилавках

Можно получить сильное отравление и не только

В летний сезон особое внимание следует уделять покупке не только молочных продуктов, но и рыбы. Ведь определенный товар может представлять большую опасность.

"Телеграф" расскажет, какую рыбу и почему не следует покупать. Заметим, что любая рыба, которая продается, должна иметь сертификат качества.

Какую рыбу нельзя покупать

Не следует покупать какие-либо виды рыб на стихийных рынках или не у сертифицированных продавцов. Ведь есть большой риск подцепить ботулизм. Также не нужно покупать пангасиус и тилапию из-за условий выращивания, ведь довольно часто рыбу содержат в загрязненных водоемах.

Ботулизм в рыбе

Лучшим вариантом для покупки будет свежая рыба, которая еще имеет признаки жизни, однако сейчас такую достаточно проблематично купить. Можно покупать и замороженную рыбу, но обращайте внимание на срок годности. Продукты сомнительного качества с поврежденной упаковкой не покупайте.

Какая рыба опасна:

Вяленая и сушеная рыба со стихийных рынков, где нет контроля качества. Такой продукт может иметь ботулотоксин.

со стихийных рынков, где нет контроля качества. Такой продукт может иметь ботулотоксин. Крупные глубоководные рыбы, которые долго живут и могут накапливать в себе токсичные вещества, например, ртуть. Речь идет о тунце, палтусе и камбале.

которые долго живут и могут накапливать в себе токсичные вещества, например, ртуть. Речь идет о тунце, палтусе и камбале. Пангасиус и тилапия. Довольно часто эти рыбы выращиваются с использованием антибиотиков и пестицидов. К тому же, эти рыбы разводятся в реке Меконг во Вьетнаме, которая считается самой загрязненной на планете.

Филе тилапии

Рыба из неизвестных водоемов. Следует покупать рыбу исключительно из источников, где есть контроль качества воды.

Следует покупать рыбу исключительно из источников, где есть контроль качества воды. Рыбные консервы с растительным маслом или томатом. Лучше отдавать предпочтение консервам в собственном соке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую соль нельзя покупать, ведь она испортит консервацию.