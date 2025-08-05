Краснокнижную бабочку заметили в одной из областей Украины: как выглядит (фото)

Она достаточно большая

Жители села в Кировоградской области заметили и сфотографировали краснокнижную бабочку. Она имеет желтые большие желтые крылья, местами с черным и синим узором.

В Кировоградской области, а именно в селе Лелековка, местные жители заметили редкую и необыкновенно красивую бабочку — махаона (Papilio machaon), передает "Труха.Кропивницкий". Этот вид занесен в Красную книгу Украины и является настоящим украшением украинской природы.

Махаон — крупная дневная бабочка с размахом крыльев до 8-10 сантиметров. Ее легко узнать по яркой окраске: желтые крылья с выразительным черным узором, синие пятна на задних крыльях и характерные красные "очки", которые выполняют защитную функцию, отвлекая хищников.

Как выглядит махаон

Эта бабочка обитает преимущественно в умеренных и субтропических широтах Евразии, Северной Африки, Северной Америки. В Украине ее можно встретить редко.

Жизненный цикл махаона

Живет такая бабочка два поколения в год и зимует только в стадии куколки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую еще бабочку редко можно встретить в Украине. Она тоже в Красной книге.