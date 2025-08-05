Гороскоп на 6 августа: у Дев все пойдет не по плану, а у Стрельцов – день перемен

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака забывать о себе

"Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 6 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, к чему вам нужно быть готовыми в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день важно не упустить темп. Дела будут идти хорошо, если вы будете быстро принимать решения – от банальных до сложных вещей. Однако будьте внимательны — возможно, кто-нибудь будет пытаться вас обмануть. Также будьте осторожны с деньгами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не стоит перегружать себя лишним. Сегодня вы сможете завершить дела, которые раньше откладывали на потом. Близкие могут попросить вас о помощи – не спешите угодить сразу всем. Лучше решите, действительно ли это нужно вам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ваше внимание в этот день будет рассеяно. Поэтому попытайтесь выбрать одно дело и довести его до конца. Есть вероятность, что вы узнаете что-то, что приведет вас в шок. Поэтому приготовьтесь к неожиданной информации.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день, чтобы разобраться с финансами – отдать долги, приобрести то, что давно планировали. День пройдет нормально, главное — не берите на себя слишком много дел. Важно не игнорировать собственные потребности, даже если кому-нибудь понадобится ваша помощь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра не следует гнаться за признанием и одобрением окружающих. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие и пользу. Ждите много дел и звонков. Если вечером поймете, что устали – понадобится качественный отдых.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы захотите держать все под своим контролем, однако у вас не удастся из-за нестандартных ситуаций, которые будут появляться. Если что-то пойдет не по плану – не расстраивайтесь. Ваша интуиция в эту среду на самом высоком уровне.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День не будет стабильным – вам захочется избежать ответственности или просто спрятаться куда-нибудь от принятия решений. Однако не стоит откладывать что-либо на потом — сделайте выбор сразу. Вечер хорошо подходит для спокойного отдыха без соцсетей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра у вас будет хорошо работать интуиция. Однако будьте внимательны и отделяйте реальные желания от надуманных. Не делайте поспешных выводов по поводу людей и событий. В финансах все будет стабильно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для вас настал день перемен. Не обязательно больших, но важных. Если что-то не работает — подумайте, не пора ли это отпустить. Вас сегодня тянет на новое – и это не плохо. Но не принимайте решений, если не готовы к последствиям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете брать на себя гораздо больше, чем нужно. Поэтому попытайтесь освободиться от дел, договоров, покупок и документов. Если вас что-то давно беспокоит – завтра подходящий момент разобраться.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы сможете в этот день посвятить себя важным делам. Если что-то не будет идти по плану — сделайте перерыв, а не давите на себя. Будьте осторожны с новыми знакомствами – не каждый будет искренним и будет желать вам добра.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День эмоционально насыщенный, но не обязательно тяжелый. Вы можете помочь кому-нибудь, но не жертвуйте своим комфортом. Если вас о чем-то просят – проверяйте мотивы. Хорошо пойдет творческая работа или занятие, где нужно включить воображение.