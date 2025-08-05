Гороскоп на 6 серпня: у Дів все піде не за планом, а у Стрільців - день змін

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку забувати про себе

"Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 6 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, до чого вам треба бути готовими цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день важливо не втратити темп. Справи йтимуть добре, якщо ви будете швидко приймати рішення — від банальних до складних речей. Однак будьте уважні — можливо, хтось намагатиметься вас обманути. Також будьте обережні з грошима.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не варто перевантажувати себе зайвим. Сьогодні ви матимете можливість завершити справи, які раніше відкладали на потім. Близькі можуть просити вас про допомогу — не спішіть вгодити відразу всім. Краще вирішіть, чи це дійсно потрібно вам.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Ваша увага в цей день буде розпорошена. Тому спробуйте обрати одну справу і довести її до кінця. Є імовірність, що ви дізнаєтеся щось, що приведе вас в шок. Тому приготуйтеся до неочікуваної інформації.

Рак (22 червня — 22 липня)

Гарний день, щоб розібратися з фінансами — віддати борги, придбати те, що давно планували. День проходитиме нормально, головне — не беріть на себе надто багато справ. Важливо не ігнорувати власні потреби, навіть якщо комусь знадобиться ваша допомога.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра не варто гнатися за визнанням та схваленням оточуючих. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення та користь. Чекайте на багато справ та дзвінків. Якщо ввечері зрозумієте, що втомилися — знадобиться якісний відпочинок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день ви захочете тримати все під своїм контролем, однак у вас не вдасться через нестандартні ситуації, які виникатимуть. Якщо щось піде не за планом — не засмучуйтеся. Ваша інтуїція цієї середи на найвищому рівні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День не буде стійким — вам захочеться уникнути відповідальності або просто сховатися кудись від прийняття рішень. Однак не варто відкладати щось на потім — зробіть вибір відразу. Вечір добре підходить для спокійного відпочинку без соцмереж.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра у вас буде добре працювати інтуїція. Однак будьте уважні і відділяйте реальні бажання від надуманих. Не робіть поспішних висновків щодо людей та подій. У фінансах все буде стабільно.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Для вас настав день змін. Не обов’язково великих, але помітних. Якщо щось не працює — подумайте, чи не час це відпустити. Вас сьогодні тягне на нове — і це не погано. Але не ухвалюйте рішень, якщо не готові до наслідків.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Ви будете брати на себе набагато більше, ніж потрібно. Тому спробуйте звільнитися від справ, договорів, покупок і документів. Якщо вас щось давно турбує — завтра вдалий момент розібратися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви зможете в цей день присвятити себе важливим справам. Якщо щось не буде йти за планом — зробіть перерву, а не тисніть на себе. Будьте обережні з новими знайомствами — не кожен буде щирим і бажатиме вам добра.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День емоційно насичений, але не обов’язково важкий. Ви можете допомогти комусь, але не жертвуйте своїм комфортом. Якщо вас про щось просять — перевіряйте мотиви. Добре піде творча робота або заняття, де потрібно включити уяву.