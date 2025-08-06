Забудьте слово "творог": как правильно называть его на украинском

Хотя русское слово "сыр" звучит так же, как и украинское "сир", — они обозначают разные продукты

С каждым днем украинский язык становится все более популярным и распространенным, — и это безусловно хорошая новость, но это вместе с тем и повышает частоту ошибок, заблуждений и кальки с русского языка. К примеру, многие, кто только начинает работать над своим украинским языком, путаются в названиях молочных продуктов.

К примеру, многих путает то, что русское слово "сыр" и украинское слово "сир" звучат одинаково, но означают разные продукты. "Телеграф" решил раз и навсегда объяснить, как их правильно называть.

То, что в русском языке называется "творог", на украинском правильно называть "сир". Некоторые считают, что допустимо употреблять слова "тваріг" и "тварог" на замену, поскольку они произошли от славянского языка, до сих пор есть в польском языке и не считаются заимствованием с русского, однако в авторитетных современных словарях украинского языка таких слов нет. Также в некоторых районах можно услышать такие названия как "кисир" (кислий сир), "ґляґанець", "білий сир", "зсіданина", "кварк" та "квасир" (квасний сир).

То, что на русском называют "сыр", на украинском языке называется "твердий сир".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке правильно называть "расческу", — хотя этот предмет есть в каждом доме, не все знают, как он называется.