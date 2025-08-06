Забудьте слово "творог": як правильно називати його українською

Хоча російське слово "сыр" звучить так само, як і українське "сир", — вони позначають різні продукти

З кожним днем українська мова стає все більш популярною і поширеною — і це, безумовно, хороша новина, але це водночас підвищує частоту помилок та кальки з російської мови. Наприклад, багато хто, хто тільки починає працювати над своєю українською мовою, плутається у назвах молочних продуктів.

Зокрема, багатьох плутає те, що російське слово "сыр" і українське слово "сир" звучать однаково, але означають різні продукти. "Телеграф" вирішив раз і назавжди пояснити, як їх правильно називати.

Те, що в російській мові називається "творог", українською правильно називати "сир". Дехто вважає, що допустимо вживати слова "тваріг" та "творіг" на заміну, оскільки вони походять від слов’янської мови, досі є в польській мові і не вважаються запозиченням з російської, проте в авторитетних сучасних словниках української мови таких слів немає. Також у деяких районах можна почути такі назви як "кисир" (кислий сир), "ґляґанець", "білий сир", "зсіданина", "кварк" та "квасир" (квасний сир).

Те, що російською називають "сыр", українською мовою називається "твердий сир".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою правильно називати "розчіску", — хоча цей предмет є в кожному будинку, не всі знають, як він називається.