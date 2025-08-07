Стала секс-символом 90-х и первой красавицей Украины: как Влада Литовченко выглядела в молодости и сейчас

Влада завоевывала первые места во многих конкурсах красоты

Украинская модель и общественный деятель Влада Литовченко в 90-е годы стала настоящим секс-символом, украсив обложки сотни глянцев. А со временем ей удалось преобразовать свой образ в мощный инструмент влияния в культурной и благотворительной сферах.

"Телеграф" решил выяснить, как Влада Литовченко выглядела в молодости и как изменилась. Сегодня, 7 августа, одна из самых красивых женщин Украины празднует 55-летие.

Влада Литовченко — что о ней известно

Влада Литовченко (Прокаева) родилась в Броварах Киевской области. С детства увлекалась музыкой, окончила с отличием музыкальное училище, а также Одесскую национальную музыкальную академию, но выбрала карьеру модели, где быстро достигла успеха.

Влада Литовченко в юности

В 1994 году Влада Литовченко завоевала титул "Мисс Киев", а через год стала первой красавицей страны, одержав победу на конкурсе "Мисс Украина". В 1997-м ей присвоили звание "Лучшая модель год" в Украине.

Влада Литовченко стала "Мисс Украина-1995"

За годы активной работы Влада снялась более чем для 120 обложек журналов и газет, став лицом таких брендов, как "Киевстар", "Розариум от DR.Sante", салона меховых изделий "Мягкое золото", автомобильной компании Jaguar в Украине и других. Одним из ярких проектов стали съемки с актером Жераром Депардье в рекламе мобильного оператора "Киевстар".

Более того, Влада стала одной из первых украинок, которые попали на обложку журнала "Playboy".

Влада Литовченко снялась для "Playboy"

В 2003 году Литовченко в соавторстве представила первый украинский учебник по модельному бизнесу под названием "Профессия: модель". Она также участвовала в нескольких музыкальных клипах разных украинских исполнителей и вела рубрики по стилю и этикету в известных журналах.

Влада Литовченко в молодости

В 2007 году Влада основала благотворительный фонд "Одаренные дети — будущее Украины", который помогает талантливым детям из малообеспеченных семей и поддерживает культурные и образовательные инициативы. До 2009 года она была президентом модельного агентства Karin Model Management Group.

Как Влада Литовченко выглядела в молодости

Как изменилась Влада Литовченко

Благодаря своему таланту, целеустремленности и харизме ей удалось достичь многих успехов. Влада Литовченко неоднократно входила в престижные рейтинги: в 2007 году попала в "ТОП-10 светских леди Украины" и рейтинг "100 самых влиятельных женщин страны" по версии журнала "Фокус".

Влада Литовченко неоднократно входила в престижные рейтинги

В 2008–2010 годах ее признавали одной из "100 самых красивых женщин Украины" на балу моды и красоты "May Fashion". В 2006 году журнал "Playboy" включил Владу в список "ТОП-100 самых красивых женщин мира". Среди ее наград также числятся титулы "Женщина III тысячелетия", "Красивый символ нации" и "ELLE-Кумир".

Влада Литовченко признана одной из самых красивых женщин Украины

Влада Литовченко сумела превратить свой талант и стремление в яркую карьеру, а затем — в значимое общественное влияние. Она активно занимается сохранением и популяризацией украинского культурного наследия.

Влада участвует в работе культурных организаций и реализует проекты, направленные на развитие национальной истории и традиций. Также она является автором множества публикаций по культуре, истории и дипломатии и известна своей благотворительной деятельностью. С 2016 года Литовченко возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник и является одним из ведущих экспертов в этой области.

Как сейчас выглядит Влада Литовченко

Сегодня Владе Литовченко исполнилось 55 лет, и она по праву остается одной из самых красивых женщин Украины, сочетая в себе утонченную элегантность, неувядающую харизму и многогранность.

Как Влада Литовченко выглядела в молодости и сейчас

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядела София Ротару и какая она сейчас. В нее влюблялись с первого взгляда.