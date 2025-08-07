Стала секс-символом 90-х та першою красунею України: як Влада Литовченко виглядала в молодості і зараз

Влада завойовувала перші місця у багатьох конкурсах краси

Українська модель та громадський діяч Влада Литовченко у 90-ті роки стала справжнім секс-символом, прикрасивши обкладинки сотні глянців. А згодом їй вдалося перетворити свій образ на потужний інструмент впливу в культурній та благодійній сферах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Влада Литовченко виглядала в молодості та як змінилася. Сьогодні, 7 серпня, одна із найкрасивіших жінок України святкує 55-річчя.

Влада Литовченко — що про неї відомо

Влада Литовченко (Прокаєва) народилася у Броварах Київської області. З дитинства захоплювалася музикою, закінчила на відмінно музичне училище, а також Одеську національну музичну академію, але обрала кар’єру моделі, де швидко досягла успіху.

1994 року Влада Литовченко здобула титул "Міс Київ", а через рік стала першою красунею країни, здобувши перемогу на конкурсі "Міс Україна". 1997-го їй надали звання "Краща модель року" в Україні.

За роки активної роботи Влада знялася більш ніж для 120 обкладинок журналів та газет, ставши обличчям таких брендів, як "Київстар", "Розаріум від DR.Sante", салону хутряних виробів "М’яке золото", автомобільної компанії Jaguar в Україні та інших. Одним із яскравих проєктів стали зйомки з актором Жераром Депардьє у рекламі мобільного оператора "Київстар".

Щобільше, Влада стала однією з перших українок, які потрапили на обкладинку журналу "Playboy".

У 2003 році Литовченко у співавторстві представила перший український підручник з модельного бізнесу під назвою "Професія: модель". Вона також брала участь у кількох музичних кліпах різних українських виконавців та вела рубрики за стилем та етикетом у відомих журналах.

У 2007 році Влада заснувала благодійний фонд "Обдаровані діти – майбутнє України", який допомагає талановитим дітям із малозабезпечених сімей та підтримує культурні та освітні ініціативи. До 2009 року вона була президентом модельної агенції Karin Model Management Group.

Як змінилася Влада Литовченко

Завдяки своєму таланту, цілеспрямованості та харизмі їй вдалося досягти багатьох успіхів. Влада Литовченко неодноразово входила до престижних рейтингів: у 2007 році потрапила до "ТОП-10 світських леді України" та рейтингу "100 найвпливовіших жінок країни" за версією журналу "Фокус".

У 2008–2010 роках її визнавали однією зі "100 найкрасивіших жінок України" на балі моди та краси "May Fashion". У 2006 році журнал "Playboy" включив Владу до списку "ТОП-100 найкрасивіших жінок світу". Серед її нагород також є титули "Жінка III тисячоліття", "Гарний символ нації" та "ELLE-Кумир".

Влада Литовченко зуміла перетворити свій талант і прагнення на яскраву кар’єру, а потім — на значний суспільний вплив. Вона активно займається збереженням та популяризацією української культурної спадщини.

Влада бере участь у роботі культурних організацій та реалізує проєкти, спрямовані на розвиток національної історії та традицій. Також вона є автором безлічі публікацій з культури, історії та дипломатії та відома своєю благодійною діяльністю. З 2016 року Литовченко очолює Вишгородський історико-культурний заповідник та є одним із провідних експертів у цій галузі.

Сьогодні Владі Литовченкові виповнилося 55 років, і вона по праву залишається однією з найкрасивіших жінок України, поєднуючи в собі витончену елегантність, харизму та багатогранність.

