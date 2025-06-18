Крупнее хозяйки: необычного питомца заметили на улицах Львова (видео)

У этих животных есть свои преимущества над собаками, но есть и минусы

С распространением интернета всякие экзотические домашние питомцы стали все чаще появляться в домах обычных украинцев. И если вы тоже хотите что-то помимо котиков и собачек, но при этом не хотите отходить от традиционных украинских животных, то выход есть — хрюшка.

Естественно, что столь распространенное животное может встречаться во всех расцветках и весовых категориях — от почти карманных минипигов и до боровов, которых даже самые крупные собаки будут обходить стороной. Например, telegram-канал "Реальный Львов" показал видео того, как львовянка выгуливает одного из таковых по улицам города.

Озвучивалось также предположение, что это может быть свинья породы мейшан, однако они отличаются длинными свисающими ушами. У хрюнделя на видео уши нормального размера и подняты, что может указывать на то, что это вьетнамская вислобрюхая свинья. Впрочем, из-за качества видео, идентифицировать животное сложно.

На кадрах видно, что животное с большим интересом обнюхивало дорогу и куда-то неспешно, но целеустремленно шло. Потому не совсем понятно, выгуливала ли хозяйка его, или он хозяйку.

Несмотря на то, что украинцы традиционно чаще смотрят на свиней как на еду, эти животные могут быть хорошими питомцами. Они очень умные (иногда даже умнее собак), легко обучаются командам, дружелюбны к хозяину, долго живут и, что очень важно для аллергиков, не линяют. При этом несмотря на стереотипы, они легко приучаются к лотку и весьма чистоплотны.

Есть и минусы — свиньи могут и любят проявлять характер и быть упрямыми, а потому им стоит постоянно показывать, кто "в доме хозяин". Кроме того, они склонны переедать и нуждаются в пространстве. Если не давать им заскучать, то они могут стать отличными домашним питомцем, но в противном случае они могут начать рыть землю и переворачивать мебель.

Как сообщалось ранее, в Житомире девушка выгуливала по улицам козу. В этом случае, даже свинья не кажется на столько уж экзотикой.