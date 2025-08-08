Не песик і не котик. Дівчина здивувала мережу домашнім улюбленцем на повідку (відео)

Такі тваринки дедалі частіше зустрічаються в Україні

В Україні вчергове помітили дівчину, яка вигулює незвичайного домашнього улюбленця. Цього разу вулицями Одеси гуляла велика чорна свиня.

Відповідне відео завірусилось у мережі. Зауважимо, що коли саме побачили цей курйоз не відомо, однак ролик опублікували нещодавно.

На відео видно, як досить тендітна дівчина гуляє вулицями Одеси, і за нею йде незвичайний домашній улюбленець, а саме чорна свиня. В око впадає те, що тварина досить велика, але видно, що це ще не доросла особина. Вона досить впевнено себе поводить, не боїться людей, спокійно ходить і гуляє.

До слова, на відео наклали трендовий звук, де бабуся питає, а що це за тварина. У відповідь вона чує "Валєра". Аналізуючи кадри, можна припустити, що це може бути свиня породи мейшан, але вони відрізняються довгими звисаючими вухами. У свинки на відео вуха нормального розміру і підняті, що може вказувати на те, що це в’єтнамська вислобрюха свиня. Втім достовірно ідентифікувати тварину складно.

У коментарях користувачі жартували про такого домашнього улюбленця. Дехто писав, що це в'єтнамська свиня, однак точно не відомо.

Нагадаємо, що нещодавно схожу свиню вигулювали у Львові. Цей момент також потрапив на відео і завірусився в мережі. Однак на заході України помітили вже дорослу тварину, а Одесі ймовірніше було порося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Житомирі дівчина вигулювала вулицями козу. У цьому випадку навіть свиня не здається на стільки вже екзотикою.