"А если покусают?" В сердце Украины заметили мужчину со странными "питомцами" (видео)

Кое-кто предложил и свои услуги по выгулу

В Кропивницком произошел довольно забавный курьез, развеселивший сеть. Ведь на видео показали, как возле жилых домов неизвестный мужчина "выгуливал" телевизоры.

Соответсвующее видео уже распространяют местные каналы. Заметим, что когда точно произошло событие, неизвестно.

"Выгуливает старые телевизоры мужчина на Примаченко. Премию "Самый интересный домашний любимец" выигрывает", — говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина тянет за собой два огромных старых телевизора. Техника привязана веревками, за которые мужчина и их тянет, что смахивает на выгул собак. Учитывая внешний вид и то, что телевизоры тянут прямо по земле, можно предположить, что у незнакомца проблемы с алкоголем.

Однако этот курьез изрядно повеселил пользователей в комментариях, где они отмечали, что "выгуливать технику следует в наморднике". Также писали и о том, что мужчина тащил телевизоры, чтобы сдать на металлолом и немного заработать денег. Кто-то даже предлагал свои услуги по "выгулу телевизоров".

Напомним, что это не первый случай странного "выгула". Ведь летом схожую картину видели в Киеве, где мужчина водил "на поводке" телевизор среди многоэтажек. Тогда сеть тоже шутила.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось видео, как дети оторвали хвост обезьяне-аниматору во Львове.